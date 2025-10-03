La dueña de una cafetería obligado a cerrar su local tras sufrir más de 50 robos en cuatro años

Stephanie Morgan, emprendedora y propietaria del café Stephanie's SE21, ubicado en West Dulwich, Londres, Reino Unido, enfrenta una crisis sin precedentes tras sufrir más de 50 robos en cuatro años, una situación que amenaza con cerrar definitivamente su negocio.

Los delincuentes han ejecutado intrusiones nocturnas sistemáticas, utilizando herramientas especializadas para forzar los contenedores metálicos que protegen el stock. En cada ataque, han saqueado alcohol, vaciado congeladores, robado mercancía como helados Magnum y causado destrozos deliberados en el mobiliario.

A pesar de haber instalado cámaras de seguridad, los ladrones han aprendido a evadir el registro, cortando la alimentación eléctrica o manipulando los dispositivos. La ubicación del café, junto a un parque con accesos poco vigilados, ha facilitado la huida de los atacantes sin ser identificados.

Morgan ha iniciado una campaña de GoFundMe para intentar recuperar las pérdidas, que estima en decenas de miles de libras. Además, ha solicitado al Ayuntamiento la instalación de cámaras en puntos estratégicos y mayor presencia policial en la zona.

La empresaria denuncia el desgaste psicológico que le provoca esta situación: “Cada mañana me despierto con miedo de encontrar el local destrozado otra vez”, afirma. Su caso se enmarca en un contexto preocupante de aumento del 54% en delitos de shoplifting en Londres, que afecta especialmente a pequeños negocios.