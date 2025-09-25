“Me encanta la policía aquí”: la reacción viral de un conductor de Ferrari al ser detenido en Milán

El vídeo de un control de tráfico en Milán se ha vuelto viral después de mostrar cómo un agente elogiaba a un conductor de Ferrari interceptado por circular a más del triple de la velocidad permitida. Lejos de limitarse a sancionarle, el policía le pidió que acelerara el motor para escuchar “cómo cantaba” el V12.

El suceso ocurrió en el barrio de Susa, donde Jonathan Gak fue detenido al circular a más de 80 km/h en una zona limitada a 30. El conductor, que grababa sus movimientos con unas gafas Ray-Ban Meta, compartió la secuencia en redes sociales. En ella se observa cómo el agente, tras comprobar el vehículo, felicita a Gak por el coche, le estrecha la mano y le pide que haga “rugir” el motor, algo expresamente prohibido en áreas urbanas por el Código de Circulación.

La publicación fue difundida en la cuenta de Instagram del grupo de aficionados 6to6, donde el propio conductor acompañó el clip con la frase: “Cosas que nos pasan en nuestras aventuras en Europa”. En tono irónico, Gak añade en el vídeo: “Me encanta la policía aquí”. La escena ha traspasado fronteras y acumula más de un millón de visualizaciones y 350.000 “me gusta”.

Indignación en redes y medios locales

Aunque muchos celebraron el gesto del agente como una muestra de admiración hacia el vehículo, las críticas no tardaron en aparecer. Usuarios en redes sociales y medios locales como MilanoToday señalaron que un comportamiento así transmite una imagen de permisividad policial y resta credibilidad a las campañas de seguridad vial. El hecho de que el conductor circulara con un claro exceso de velocidad y recibiera elogios, en lugar de una advertencia firme, provocó indignación.

La repercusión del vídeo ha coincidido con otro debate en el mundo del motor: el auge de los fabricantes chinos en la carrera por producir el coche más rápido del mercado. Esta misma semana, BYD presentó el Yangwang U9 Xtreme, que alcanzó los 496,22 km/h en una pista de pruebas en Alemania, superando al Bugatti Chiron Super Sport 300+ y desplazando al Ferrari de los primeros puestos en el ranking.