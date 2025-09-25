Una ardilla es la pesadilla de los vecinos de un barrio en EE UU: ya van cinco ataques sorpresa

Lo que parecía una anécdota insólita se ha convertido en un problema de seguridad en el barrio de Lucas Valley, en San Rafael, California, EE UU. Los vecinos viven en alerta desde que una ardilla ha protagonizado cinco ataques a transeúntes, dos de los cuales tuvieron que ser trasladados a urgencias por la gravedad de sus heridas.

El animal, que aparenta ser un simpático roedor, se lanza de manera sorpresiva sobre las personas cuando caminan por la zona, mordiéndoles y arañándoles en la cara o en las extremidades. La situación ha obligado a los residentes a ser extremadamente cuidadosos al salir de casa, revisando la presencia de la ardilla en los árboles y reduciendo el tiempo que permanecen en la calle.

Una de las víctimas, Joan Heblack, relató a la cadena ABC News cómo sufrió el ataque cuando paseaba tranquilamente. “Salió de la nada, se agarró a mi pierna y me dejó mordiscos y arañazos. Pensé: ‘¡Me va a matar!’”, aseguró. Heblack necesitó atención médica en el hospital por las lesiones. Otro caso similar afectó a Isabel Campoy y a su sobrina Carmen, quienes fueron atacadas cuando caminaban por Mount Lassen Drive. La mujer explicó que la ardilla saltó directamente hacia su cara, provocándole heridas sangrantes en el brazo que requirieron atención de urgencias.

Reacciones vecinales y medidas de precaución

Lisa Bloch, portavoz de la organización Marin Humane, calificó este comportamiento como “inusual” y apuntó que probablemente se deba a que alguien alimentó a la ardilla, lo que habría reducido su miedo a los humanos y potenciado su agresividad. Ante la situación, los residentes han contactado con las autoridades y han colocado carteles en la zona para advertir a los viandantes y prevenir nuevos ataques.

El vecindario reclama una intervención más contundente para resolver un problema que ya trasciende lo anecdótico. Por el momento, la comunidad permanece en estado de alerta, evitando exponerse a un animal que, en lugar de inspirar ternura, se ha convertido en motivo de temor cotidiano.