Un pasajero ebrio obliga a un vuelo Reino Unido-Grecia a realizar un aterrizaje de emergencia

Un pasajero fue expulsado de un vuelo de easyJet después que el comandante ordenara un aterrizaje de emergencia en Milán debido al comportamiento problemático de un pasajero durante todo el trayecto, según informó The Mirror.

La aeronave, que viajaba desde Manchester (Reino Unido) hacia Corfú (Grecia). Testigos describieron momentos de tensión cuando una azafata intentaba mantener controlado al pasajero, quien se movía de manera errática en su asiento. "Él se desplazaba hacia atrás y adelante. La azafata lo retenía en su sitio", relató uno de los viajeros que grabó lo ocurrido.

Las imágenes captadas muestran el momento en que dos agentes policiales forcejean con el individuo dentro de la aeronave tras el aterrizaje, finalmente conduciéndolo hacia el exterior mediante la escalerilla de emergencia. Según el relato de los pasajeros, tras la detención del hombre, una mujer adicional fue escoltada fuera de la aeronave, aparentemente alterada y portando una botella de vodka.

La intervención policial se extendió aproximadamente 30 a 40 minutos, generando un retraso total cercano a los 90 minutos antes que el vuelo pudiera continuar su ruta original. La compañía easyJet confirmó el incidente mediante un comunicado, enfatizando que "la seguridad y bienestar de clientes y tripulación es su máxima prioridad". La aerolínea subrayó que su personal está entrenado para responder rápidamente ante situaciones que comprometan la seguridad del vuelo.

La compañía destacó su política de no tolerar comportamientos disruptivos y su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier circunstancia que ponga en riesgo la tranquilidad de los pasajeros. El aterrizaje de emergencia implicó que los pasajeros debieran permanecer dentro de la aeronave, retrasando su llegada al destino vacacional. No se proporcionaron detalles sobre posibles cargos formales contra el pasajero removido. Finalmente, el vuelo logró reanudar su trayecto y completar el viaje hasta Corfú tras la intervención policial en Milán.