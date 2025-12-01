Terrorismo
Encarcelados dos menores en Francia que iban a atentar contra judíos por orden del Estado Islámico
Uno de los jóvenes es un checheno que lleva cuatro años en territorio galo y el otro pertenece a una familia acomodada
La unidad antiterrorista francesa ha imputado y puesto en prisión preventiva a dos adolescentes de 16 años sospechosos de planear un atentado violento contra comunidades judías. La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) abrió una investigación judicial por su participación en una conspiración terrorista para cometer uno o más delitos contra las personas.
La investigación se intensificó tras su detención por parte de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) el 26 de noviembre, tras la detección de mensajes en un grupo de WhatsApp llamado "100", según una fuente cercana al caso. Según las primeras conclusiones, uno de los menores, un joven de origen checheno detenido en Estrasburgo (Bajo Rin), había manifestado su intención de "matar judíos en cinco días" y había enviado una foto suya posando con un cuchillo. La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) ha incluido en el caso "el desarrollo de un plan de acción violenta contra judíos, así como su adhesión a la ideología del Estado Islámico" .
El joven de origen checheno lleva cuatro años viviendo en Francia tras abandonar su país con su madre para escapar de un padre abusivo. Estaba aislado, había abandonado la escuela el año pasado y parece haberse radicalizado. El otro adolescente, arrestado en su domicilio en la región parisina, proviene de una familia relativamente acomodada y bien integrada. Consume muchos videojuegos y contenido ultraviolento, en particular contenido relacionado con el odio a los judíos.
Los dos menores se unieron a través de un grupo de WhatsApp y admitieron su radicalización durante las 96 horas de custodia policial, aunque aseguraron que nunca habrían perpetrado el ataque.
El PNAT recuerda que a 1 de diciembre de 2025, 20 menores fueron imputados por un delito de terrorismo, en el marco de los procedimientos seguidos por la Fiscalía desde principios de año, señala Actu17.
