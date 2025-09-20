Encuentran a dos niñas congelándose en un camión frigorífico después de que tuviese un accidente

Dos niñas de 12 y 14 años, fueron encontradas dentro de un camión frigorífico tras un choque ocurrido en la Interestatal 15 en Lindon, en EE UU. El conductor del tráiler fue arrestado bajo sospecha de abuso infantil agravado, según informó la Patrulla de Carreteras de Utah.



El accidente se produjo cuando el tráiler conducido por Jacob Ortell Scott, de 28 años, colisionó por detrás contra una furgoneta que se había detenido en el carril debido al tráfico lento, provocando que la furgoneta y otros vehículos resultaran impactados.

Mientras los agentes inspeccionaban el tráiler, uno observó “dos pares de ojos” entre las ranuras de la puerta trasera del remolque refrigerado, lo que lo impulsó a pedirle al conductor que revelara qué había dentro. Scott admitió que las niñas estaban allí, según el documento de acusación. Inicialmente, las autoridades sospecharon de un posible secuestro. Sin embargo, la presencia de pertenencias personales de las menores y la declaración e identifcación del conductor como su hermanastro, sugirieron un traslado familiar fuera de lo común.

La temperatura dentro del camión era de -1 °C bajo cero, y en un momento dado llegó a bajar a -3 °C, según las autoridades una temperatura que puede provocar hipotermia. Las niñas habrían permanecido dentro del tráiler durante unas dos horas. Afortunadamente, ambas menores resultaron sin lesiones graves y fueron entregadas a miembros de su familia tras efectuar los procedimientos correspondientes.