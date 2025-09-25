Encuentran muerta en su casa de California a una abogada británica que buscaba empezar una nueva vida en EE UU

La familia de June Bunyan, una prometedora abogada británica de 37 años, enfrenta una tragedia devastadora tras su muerte violenta en California. Las autoridades locales han revelado que la víctima presentaba lesiones traumáticas, lo que confirma que su fallecimiento fue resultado de un crimen brutal.

Amigos y familiares han iniciado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que permitan repatriar sus restos al Reino Unido, reflejando el profundo dolor y la solidaridad de quienes la conocieron. La iniciativa ya ha superado las £5,700, aunque la familia considera que aún no es suficiente para cubrir los costos del traslado.

Graduada en Derecho por la Robert Gordon University de Aberdeen, June había emigrado recientemente a Estados Unidos con la ilusión de convertirse en abogada defensora. Su entorno la describe como una mujer de personalidad vibrante y corazón compasivo, con un futuro prometedor que fue interrumpido de forma trágica.

El principal sospechoso, Jonathan Renteria, de 25 años, fue arrestado tras el hallazgo del cuerpo. Enfrenta cargos por homicidio y manipulación de restos humanos, y permanece detenido en la Twin Towers Correctional Facility con una fianza fijada en 4 millones de dólares.

El Foreign Office británico ha manifestado su compromiso de apoyar a la familia durante este proceso. La investigación sigue en curso, mientras los allegados de June claman por justicia y la oportunidad de despedirse de ella con la dignidad que merece.