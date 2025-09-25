Un padre lanza a su hija de dos años a un río lleno de caimanes porque “no la quería”

Un caso de violencia extrema ha sacudido a la comunidad de Memphis, Tennessee. Brandon Isabelle, de 28 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, abuso infantil, negligencia agravada y secuestro, tras confesar haber matado a su pareja y arrojado a su hija de apenas dos días de vida al río Mississippi, una zona conocida por la presencia de caimanes. El motivo, según su propia confesión: “no la quería”.

La fiscalía sostiene que Isabelle citó a Danielle Hoyle en una intersección de la ciudad, donde le disparó en la cabeza. Luego trasladó a la bebé hasta Mud Island y la arrojó al agua. El cuerpo de Kennedy nunca fue recuperado.

Durante el juicio, el fiscal Dru Carpenter reveló que el acusado mantenía una relación paralela con otra mujer. Al enterarse del embarazo y nacimiento de Kennedy, habría decidido eliminar a ambas para continuar su vida sin impedimentos.

Las pruebas presentadas incluyen confesiones grabadas, evidencia genética, material videográfico y testimonios directos que vinculan a Isabelle con los hechos.