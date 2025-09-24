Las espectaculares imágenes del tifón "Ragasa" que está arrasando regiones enteras de Asia

El súper tifón Ragasa, catalogado como el ciclón tropical más intenso del año, golpeó este miércoles a Hong Kong con vientos de hasta 200 km/h y lluvias torrenciales que paralizaron la ciudad. La Oficina Meteorológica activó la señal de tifón 10, la máxima alerta, lo que obligó a suspender el transporte público, cerrar comercios y pedir a la población que permaneciera en sus hogares. Las inundaciones se extendieron rápidamente en zonas costeras, donde enormes olas de cuatro metros barrieron carreteras y alcanzaron complejos residenciales.

Las imágenes más impactantes se registraron en Aberdeen, donde las olas rompieron los ventanales del Hotel Fullerton e inundaron su vestíbulo, y en Sai Kung, donde parques y aceras quedaron completamente anegados. En la isla de Lantau, el aeropuerto internacional se vio rodeado por aguas desbordadas, mientras las autoridades advertían que el nivel del mar podía aumentar varios metros más, en una situación comparable a los devastadores tifones Hato (2017) y Mangkhut (2018).

Los fuertes vientos derribaron árboles, desprendieron unidades de aire acondicionado de edificios y dañaron tuberías y ventanas. Hasta el mediodía se habían reportado 56 heridos, entre ellos una madre y su hijo de cinco años que fueron arrastrados por el mar en un paseo marítimo. El Gobierno habilitó 49 refugios temporales que ya acogen a centenares de desplazados.

En paralelo, Macao también elevó la señal de tifón a nivel 10, cerrando casinos y confinando a los huéspedes en sus hoteles mientras el ciclón avanza sobre la región.