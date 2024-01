¿Está Rusia planeando una invasión de Kaliningrado en diciembre aprovechando el "vacío de poder" de Estados Unidos?

El diario alemán Bild daba a conocer hoy un documento secreto que manejan las fuerzas armadas alemanas (Budeswher), según el cual podría haber una importante escalada de la tensión entre la OTAN y Rusia a partir de febrero de este mismo año. Así, el informe desvelado plantea un escenario en el que el Kremlin finalizará la ofensiva sobre Ucrania este mes de junio y, a partir de julio, Moscú comenzaría con una serie de acciones contra los países de la Alianza Atlántica que, en un principio, podrían ser ataques cibernéticos "y otras formas de guerra híbrida" contra los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, además de Finlandia. Después, tendrían lugar algunos "enfrentamientos" que Rusia utilizaría como pretexto para comenzar unos ejercicios militares a gran escala en su territorio y en Bielorrusia.

A partir del mes de octubre, Rusia podría empezar a trasladar tropas y misiles de mediano alcance a la región de Kaliningrado y, ya en diciembre, provocar un conflicto fronterizo en el corredor de Suvalki, una parte de la frontera entre Polonia y Lituania de unos 70 kilómetros, ubicado entre Bielorrusia y la región rusa de Kaliningrado, y que muchos analistas definen como el "talón de Aquiles de la OTAN". De hecho, según explicó a BBC Mundo Stephen Hall, profesor de Política, Relaciones Internacionales y Rusia de la Universidad inglesa de Bath, "las fuerzas armadas rusas y las de Bielorrusia han estado entrenando juntas extensamente en el pasado para poder tomar esta zona y lograr mantener alejadas a las fuerzas de la OTAN".

Estas acciones se han planificado, además, coincidiendo con la situación en Estados Unidos, sin un líder claro debido a las elecciones que tendrán lugar el próximo 5 de noviembre y que llevarán a la toma de posesión del nuevo presidente del país el 20 de enero de 2025. En ese "interregno", Rusia, con apoyo de Bielorrusia, repetiría en el territorio de la OTAN la invasión de 2014 en Ucrania". En respuesta, en mayo de 2025 la OTAN movilizaría a 300.000 soldados, incluidos unos 30.000 de la Bundeswehr, en el marco de las medidas de contención, según explica el informe desvelado por Bild.

El documento, que se define como un entrenamiento ante lo que pudiera ocurrir, detallaría mes a mes los pasos que llevarían a cabo tanto Rusia como la OTAN. Se trataría, según medios alemanes, del plan elaborado por Boris Pistorius (SPD), ministro federal de Defensa, para preparar a la Bundeswehr ante un posible ataque ruso. En cualquier caso, la autenticidad del documento aún no ha sido confirmada por el Ministerio de Defensa.

El propio periódico Bild no puede valorar la probabilidad de este escenario a partir del informe secreto. Un portavoz gubernamental no quiso valorar la posible existencia o no del documento, pero sí que declaró que "considerar diferentes escenarios, aunque sean extremadamente improbables, es parte del trabajo militar cotidiano, especialmente en el entrenamiento". Así, podría tartarse de material de entrenamiento destinado a preparar al ejército alemán para la peor emergencia posible.