El Estado Islámico decapita a otro cristiano en Mozambique

¿Le suena al lector? “Con la gracia de Alá, ayer los soldados del Califato asaltaron la aldea de Takwan, en el distrito de Metuge, Cabo Delgado, Mozambique, y decapitaron a un cristiano; toda alabanza pertenece a Alá”.

Sólo cabe esperar que las advertencias lanzadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Nigeria para que cese el genocidio contra los cristianos se extiendan a los demás países de la zona y, si es necesario, se produzca algún tipo de intervención militar que acaba con esta barbarie.

Nadie desea las guerras y menos las intervenciones extranjeras en suelo propio, pero cuando los encargados de velar por la seguridad de sus ciudadanos no lo hacen, es necesaria algún tipo de advertencia, en la confianza de que con eso baste.

Otras “hazañas” anunciadas en las últimas horas por el Estado Islámico (Daesh, Isis) en las últimas horas:

--”Los soldados del Califato se enfrentaron con la milicia murtadd (apóstatas) de Al-Qaeda cerca del pueblo de Le Sino en la región de Oudalan, Burkina Faso, utilizando ametralladoras, matando a cinco de ellos y apoderándose de siete rifles, una ametralladora mediana y tres motocicletas como botín”.

-- “Treinta miembros de las Fuerzas de Murtadd de Putlandia murieron o resultaron heridos en una emboscada de soldados del Califato cerca del pozo de Shankali, en el norte de Somalia. Los muyahidines se enfrentaron a ellos con diversas armas, causando la muerte y heridas a unos 30 y apoderándose de algunos de sus fusiles como botín”.