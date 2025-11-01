El Estado islámico difunde carteles en alemán en los que incita a la yihad

"El Mensajero de Allah dijo que quien muere sin luchar o incluso sin pensar en luchar, muere en una rama de la hipocresía". El mensaje, dentro de un cartel en el que se ve a yihadistas dsfilando detrás de su bandera, ha sido publicado por el estado Islámico (Daesh, Isis) en sus redes sociales.

Alemania tiene una triste experiencia de ataques de esta banda terrorista, mediante ataques masivos contra mercados navideños, apuñalamientos e intentos de masacres en festivales musicales, por lo que cualquier precaución es poco, sobre todo cuando Daesh se preocupa en difundir mensajes en alemán.

Tal y como informó LA RAZÓN, los cabecillas de este grupo criminal han dado la orden de que sus células y actores solitarios cometan atentado en Europa una vez que consideran que han logrado condolidar una serie de posiciones en diversos países africanos, como los del Sahel, Mozambique y Congo. Además. cuentan con su franquicia más letal en lo que se refiere a ataques en el exterior: el ISPK de Afganistán y Pakistán.

Isis trata de competir con su rival por el control del yihadismo mundial, Al Qaeda. Busca, lo ha escrito, la resonancia que tiene cualquier atentado perpetrado en Europa frente a los continuos que cometen en África y otros países del mundo. Ahí está el auténtico genocidio que practican contras los cristianos en medio de la indiferencia del mundo occidental, indiferencia de la que además se jactan en sus documentos los propios terroristas.

Las últimas operaciones contra el yihadismo en Europa, esta misma semana en Melilla, han demostrado que los menores de edad, por su vulnerabilidad y fácil manipulación, son el objetivo de sus campañas de captación y no se puede descartar que en Alemania esté ocurriendo lo mismo.