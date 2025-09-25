El Estado Islámico mata a 70 miembros de Al Qaeda en Burkina Faso

Mientras continúan con los asesinatos de cristianos y la quema de sus propiedades, los terroristas del Estado Islámico mantienen su pugna, mediante enfrentamientos armados, con los de Al Qaeda, en la disputa de superioridad yihadista en el Sahel.

Según informan los primeros, lograron acabar con la vida de 70 miembros de la banda rival, que trataban de tenderles una emboscada en Burkina Faso. “Los soldados del Califato llevaron a cabo un contraataque contra la milicia murtadd (apóstatas) de Al-Qaeda tras su intento de tender una emboscada a los muyahidines, cerca de la aldea de Bolani, en la región de Sebba. El ataque resultó en la muerte de unos 70 de ellos y la incautación de docenas de rifles y motocicletas”.

Por lo que respecta al genocidio contra los cristianos:

-- Ataque all pueblo de Nabatini en la zona de Palma de Cabo Delgado (Mozambique) y quema de una casa cristiana.

-- En el pueblo de Rosaca en el área de Montepuez de Cabo Delgado (Mozambique) quemaron cuatro casas cristianas.

-- Ataque a tres cuarteles del ejército congoleño y su milicia, cerca de la ciudad de Maipa en la región de Lubero, con ametralladoras. Asesinaron a “tres personas y seis cristianos, confiscando tres rifles como botín y quemando los cuarteles y varias casas cristianas”.