Estados Unidos podrá intervenir en Nigeria con drones contra el yihadismo

E.UU. podrá realizar ataques con drones en Nigeria contra objetivos terroristas, según fuentes militares que cita SahelIntel. Solo drones, no aviones de combate. La inteligencia y vigilancia estadounidense cubrirá las carencias del ejército nigeriano, posiblemente desde la base de Kainji.

De esta manera, Nigeria y EE. UU. fortalecen cooperación militar. El presidente Tinubu aprueba un Grupo de Trabajo Conjunto para combatir el terrorismo, enfocándose en Daesh y grupos afiliados a Al-Qaeda.

Dentro de esta colaboración, EE. UU. acelera la entrega de 12 helicópteros AH-1Z y 12 MD-530F al ejército nigeriano