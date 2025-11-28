Acceso

Zelenski anuncia la dimisión de Andrii Yermak tras verse salpicado por un escándalo de corrupción

Las autoridades registraron este viernes el domicilio del que hasta ahora había sido mano derecha del presidente ucraniano

La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
El presidente ucraniano, Volidmir Zelenski, ha anunciado la dimisión del jefe de la oficina presidencial, Andrii Yermak, horas después de que la Fiscalía Anticorrupción registrara su domicilio. El número dos de Zelenski aparece en la investigación de una red de fraude vinculado al sector energético del país, en el que ya se han visto implicadas otras importantes figuras políticas.

((NOTICIA EN AMPLIACIÓN))

