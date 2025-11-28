Zelenski anuncia la dimisión de Andrii Yermak tras verse salpicado por un escándalo de corrupción

El presidente ucraniano, Volidmir Zelenski, ha anunciado la dimisión del jefe de la oficina presidencial, Andrii Yermak, horas después de que la Fiscalía Anticorrupción registrara su domicilio. El número dos de Zelenski aparece en la investigación de una red de fraude vinculado al sector energético del país, en el que ya se han visto implicadas otras importantes figuras políticas.

((NOTICIA EN AMPLIACIÓN))