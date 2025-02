Este es el único país europeo con capacidad autónoma para llevar y lanzar armas nucleares desde sus aviones de combate

Francia puede mirar por encima del hombro a cualquier país europeo, incluido Reino Unido. Nuestro vecino es el único país del Viejo Continente con la capacidad autónoma de llevar y lanzar misiles con carga nuclear desde sus aviones de combate. Esta capacidad forma parte de su fuerza de disuasión nuclear, conocida como la “Force de Frappe”, que incluye tanto misiles lanzados desde submarinos como armas nucleares transportadas por aviones. Se basa en la doctrina de la disuasión del débil al fuerte, es decir, la capacidad de Francia de infligir daños inaceptables a cualquier agresor, incluso si es más poderoso.

La fuerza nuclear de submarinos francesa es el componente más estratégico de su disuasión nuclear, conocida como la Force Océanique Stratégique (FOST). Está compuesta por cuatro submarinos de misiles balísticos nucleares (SSBN) de la clase Le Triomphant, con base en Île Longue, en la costa de Bretaña, que patrullan continuamente por mares de todo el mundo para garantizar una capacidad de segundo ataque en caso de una agresión nuclear contra Francia. Cada uno de estos submarinos es capaz de portar y lanzar misiles balísticos con cabezas nucleares.

En cuanto a su capacidad nuclear aérea, cabe citar el misil ASMPA, un proyectil de crucero con una ojiva nuclear de 300 kilotones, que puede ser transportado por aviones de combate Rafale B y Rafale M de la Fuerza Aérea y la Marina Francesa. Cabe recordar que Francia también tenía una fuerza de misiles estratégicos, pero fue disuelta en los años 90.

Actualmente, Francia posee cerca de 290 ojivas nucleares, la tercera mayor cantidad después de EEUU y Rusia. Este arsenal se basa en una fuerza de segundo golpe, es decir, asegurar la represalia en caso de ataque.

A diferencia de otros países europeos, incluido Reino Unido, Francia no depende de Estados Unidos para lanzar un ataque con misil atómico porque mantiene una autonomía estratégica total, sin depender ni compartir su armamento nuclear con la OTAN.

Qué pasa en Europa

En Europa existen cuatro países que tienen aviones con capacidad nuclear dentro del marco de la OTAN, pero no poseen armamento nuclear propio. Estos cuatro países son Alemania, Italia, Bélgica y Países Bajos, que participan en la política nuclear compartida de la OTAN y que acogen en total unas 150 bombas de gravedad nuclear B-61 estadounidenses. Se trata de armas nucleares tácticas o no estratégicas lanzadas desde el aire. La clave es que dichas bombas son propiedad de EEUU y requieren de su autorización para ser utilizadas. Reino Unido tiene submarinos con misiles nucleares Trident II, pero ya no opera una fuerza nuclear aérea desde que retiró su arsenal en 1998.

Francia obtuvo esta capacidad autónoma de lanzar y llevar misiles con carga atómica en 1964, cuando desplegó el misil aire-superficie AN-22 con cabeza nuclear. El desarrollo de la Force de Frappe comenzó en 1954 bajo el liderazgo del presidente Charles de Gaulle, quien impulsó la creación de un programa nuclear independiente. En 1960, Francia realizó su primera prueba nuclear en el Sahara argelino y en 1964 la Fuerza Aérea francesa comenzó a operar los bombarderos Dassault Mirage IV, equipados con el misil nuclear AN-22 de caída libre, otorgándole su primera capacidad autónoma de ataque nuclear aéreo. Durante la década de 1980, este sistema fue modernizado con el misil ASMP, un misil de crucero nuclear con un alcance de 300 km, que fue integrado en los Mirage IV y Mirage 2000N. En 2009, Francia desplegó el ASMPA, una versión mejorada del ASMP con mayor alcance y precisión. Los Mirage 2000N fueron retirados y la capacidad nuclear aérea pasó a los Rafale B y Rafale M. Francia planea en un futuro sustituir el ASMPA con el ASN4G,un misil hipersónico en desarrollo.