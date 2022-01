La sobrina de Le Pen elige apoyar a Zemmour y traicionará a su tía

Después de cuatro años alejada de la primera línea política, Marion Marechal, sobrina de la líder ultraderechista Marine Le Pen, reconoció la posibilidad de regresar. No obstante, no lo hará junto a su tío, sino con el polémico Éric Zemmour, con quien dice tener “más afinidad ideológica”.

Según recoge el diario Le Parisien, Marechal asegura que se plantea un retorno a la política de la mano de Zemmour, porque considera que el candidato tiene “un margen de progresión más amplio”. “Si apoyo a Éric no será solo para decir ‘hola’. Significaría volver a la política. Sería una decisión importante”, asegura Marechal, que precisa que no quiere “revivir fracturas familiares” y que asegura que su decisión “no está tomada”.

Hasta ahora, Marion Marechal había asegurado que apoyaría al candidato de la extrema derecha que tuviera más opciones de pasar a la segunda vuelta, aunque los sondeos, a día de hoy, otorgan ahora a Marine Le Pen. Por su parte, Le Pen mostró su “decepción” en una entrevista en la televisión CNews tras conocer la opción por la que se va a decantar su sobrina, y lo calificó como algo “violento, brutal y difícil de encajar”.

“Si dijera que no me afecta nadie me creería. Con Marion tengo una relación particular, la crie junto a mi hermana durante sus primeros años de vida. Evidentemente es violento, brutal, difícil para mi. No te lo esperas”, aseguró.

El patriarca y cofundador del partido, Jean-Marie Le Pen, de 93 años, evitó respaldar a su hija: “Hablaré con las dos y mostraré mis ideas posteriormente, cuando lo juzgue útil para clarificar el debate presidencial y legislativo futuro”, aseguró a través de Twitter.

Cuando a finales del año pasado irrumpió en la campaña Zemmour, Marion ya se mostró fría con su tía y aseguró que apoyaría a quien tuviera más opciones de victoria.

La sobrina es adepta a posiciones más tradicionalistas en lo social, como el rechazo al matrimonio homosexual y el aborto, y más liberales en lo económico, lo que le llevó a alejarse de Marine, según asegura a Efe la estudiosa de la extrema derecha Nonna Mayer.

Cuenta atrás para las elecciones en Francia

Según Marion, Zemmour busca reunir a toda la derecha mientras que su tía persigue un nicho más reducido de electores. A la espera de que se confirme la traición, que los medios políticos franceses dan ya por descontada, muchos la interpretan como un episodio más de las rivalidades intestinas en el seno de la extrema derecha gala, a menudo identificadas con roces entre los Le Pen.

El patriarca se enfrentó de forma abierta hace unos años a su hija, que acabó por expulsarle del partido, y a finales de los 80 tuvo que sofocar la escisión que provocó el que fuera su mano derecha Bruno Mégret.