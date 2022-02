Johnson elimina las «visas doradas» para combatir a los oligarcas rusos

El Gobierno británico anunció ayer la eliminación, con carácter inmediato, de las llamadas “visas doradas” que, hasta ahora, permitían a los extranjeros ricos dispuestos a invertir millones de libras en Reino Unido una vía rápida para establecerse en el país.

Cierto es que el sistema llevaba tiempo bajo revisión ante las preocupaciones de abuso por parte de grupos criminales y magnates de varios países, incluidos Rusia, China y Kazajistán. Pero es el desafío que Vladimir Putin plantea ahora en la frontera con Ucrania lo que ha llevado a Downing Street a tomar la decisión final.

El Ejecutivo de Boris Johnson llevaba tiempo bajo presión por las acusaciones de presentar una “doble moral”, ya que, mientras se vanagloria de ser el eje de la alianza atlántica, suministrando gran cantidad de armas a Kiev ante un posible ataque, los oligarcas con vínculos con el Kremlin llevan años usando Londres para conseguir influencia a través de fortunas de dudosa procedencia.

La visa de Nivel 1 ofrece residencia a quienes invierten un mínimo de 2 millones de libras en Reino Unido y permite también la entrada al país de familiares. Fue un sistema creado en 2008 por el Gobierno laborista para atraer inversión tras la crisis financiera.

En un principio, se esperaba que Downing Street anunciara la cancelación la próxima semana en medio de la presión sobre los ministros para que corten los lazos de Reino Unido con Rusia. Pero, tras filtraciones a los medios, se tuvo que adelantar. Eso sí, la ministra del Interior, Pitri Patel, no mencionó ningún momento a Moscú y recalcó que todo era “parte de su nuevo plan para la inmigración”.

“Tengo tolerancia cero hacia el abuso de nuestro sistema de inmigración. Bajo mi nuevo plan, quiero asegurarme de que el pueblo británico tenga confianza en el sistema, lo que incluye detener a las élites corruptas que amenazan nuestra seguridad nacional y mueven dinero sucio en nuestras ciudades”, recalcó.

Para la ministra, cerrar esta ruta es solo “el comienzo de la represión renovada contra el fraude y las finanzas ilícitas”. “Publicaremos un plan de acción contra el fraude, mientras que la próxima Ley de Delitos Económicos tomará medidas enérgicas contra las personas que abusan de nuestras instituciones financieras y protegerá mejor al contribuyente”, matizó.

Asimismo, Patel defendió que el sistema de visados ahora estará condicionada a que los solicitantes “ejecuten una estrategia de inversión que pueda mostrar una creación de empleo genuina y otros impactos económicos tangibles: mantener pasivamente las inversiones de Reino Unido ya no será suficiente para obtener el visado”.

El pasado mes de enero, fuentes diplomáticas expresaron a los medios británicos la “consternación y frustración” del Departamento de Estado de Estados Unidos por el hecho de que Downing Street no estaba tomando medidas duras contra el flujo de fondos rusos, particularmente en la capital británica, bautizada como “Londongrado”. “El temor es que el dinero ruso esté ahora tan arraigado en Londres que podría perderse la oportunidad de usarlo como palanca contra Putin”, aseguraba una fuente en Washington a The Times. “[Joe] Biden está hablando de sancionar al propio[Vladimir] Putin, pero eso solo puede ser simbólico. Putin no tiene su dinero en el extranjero, todo está a nombre de los cleptócratas y una gran parte está en casas en Knightsbridge y Belgravia justo debajo de las narices del gobierno británico”, matizaban.

El Ministerio del Interior ha emitido 2.581 visas de Nivel 1 a ciudadanos rusos desde que se introdujo el esquema en 2008. En 2020, el Comité de Inteligencia y Seguridad de Westminster ya abogó por un enfoque “más sólido” hacia las “visas doradas” como parte de un informe sobre la influencia rusa en Reino Unido.