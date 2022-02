Albares insiste a los españoles que residen en Ucrania que “abandonen el país lo más rápido posible”

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, volvió a recomendar a los españoles que residen en Ucrania que “abandonen el país lo más rápido posible”, dado el actual conflicto en el este de Europa ante la posibilidad “inminente” de una invasión rusa al territorio ucraniano. “Dado el deterioro de la situación de seguridad, aconsejamos a los españoles que se encuentran en este país que lo abandonen temporalmente a la mayor brevedad posible”, explicó el político en la Comisión de Asuntos Exteriores durante su comparecencia a petición propia para informar sobre la situación de seguridad en Europa Oriental, y concretamente en este país.

Albares informó de que la Embajada española en Kiev sigue abierta y que en los últimos días, 101 españoles en Ucrania han expresado su intención de abandonar el país o ya lo han hecho en los últimos días. Antes de que estallara el conflicto, 534 españoles residían en el país. Uno de ellos era Javier, quien regresó el pasado domingo a España junto a su mujer y sus hijos. En declaraciones a LA RAZÓN, explica que tienen previsto volver al país, pero no saben si podrán regresar: “Tenemos programado volver el 6 de marzo, pero no lo sabemos porque estamos entrando en un estado muy tenso, aunque en Kiev todavía no pasa nada”. Mientras que su pareja trabaja de forma remota, él cuenta que depende de si en su empresa le mandan seguir teletrabajando o volver al formato presencial. Pero cree que de quedarse de forma indefinida en España sería “un caos”. “Tendríamos que escolarizar aquí a los niños y, en definitiva, empezar de nuevo a vivir”, explica este profesor.

Por su parte, Julio trabaja en Cortuhondo Import & Export, una importante empresa de Ucrania. Aunque él volvió con el estallido de la pandemia de covid-19 y realiza su jornada telemáticamente desde España, nos cuenta que sus compañeros “no ven la situación tan catastrófica como la dibujan en Occidente”. “Ellos trabajan con normalidad. Nuestra compañía está por la región del Mar Negro y allí no ven que Rusia puede atacar la zona. Putin ya ha conseguido su objetivo, que era controlar el Donbás y poder desplegar fuerzas militares en el lugar”. Julio tiene previsto volver a Ucrania en unos meses, cuando la pandemia se calme y arranque, además, el destacado proyecto que prepara su empresa. Así, respecto a la posibilidad de que Ucrania pierda inversores y la economía se desplome a cifras récords, el empresario afirma que la gente va a querer seguir invirtiendo. “Por un lado, la economía ha ido cayendo con el paso de los años desde el inicio del conflicto del Donbás en 2014. Se han perdido miles de millones en este tiempo. No obstante, las personas en Ucrania no ven tan dramático montar un negocio”. Julio pone como ejemplo que Ucrania es el mayor productor de semillas de girasol y aceite de girasol del mundo, lo que ha hecho a otros países como Turquía interesarse en el territorio. “El aceite de girasol se ha encarecido hasta un 75% de su precio en los últimos años, pero Turquía sigue invirtiendo. Está claro que la actual escalada de tensión no supone ningún impedimento en el país”.

Albares alertó que la actual contienda se trata de “una amenaza que no concierne solo a Ucrania, sino a todos”, puesto que, según el ministro, está en juego “la seguridad de toda Europa, y por supuesto, también la de España”, en el mayor conflicto y despliegue militar “desde la Segunda Guerra Mundial”. “Esta gravísima crisis puede marcar un antes y un después para todos nosotros. Es la mayor amenaza para la seguridad de Europa de las últimas décadas”, subrayó.

Por otro lado, Albares convocó este miércoles al Embajador de la Federación de Rusia en Madrid, Yuri Korchagin, para transmitirle el rechazo de España a las acciones unilaterales y contrarias al derecho internacional que está llevando a cabo el Kremlin. Desde hace unos meses, Rusia ha desplegado más de 150.000 soldados, 30.000 de los cuales se hallan ubicados en Bielorrusia, y se encuentran a tan solo 150 kilómetros de Kiev. Mientras, la UE ha decidido sancionar a varios funcionarios del círculo de Putin, entre los que se incluye su ministro de Defensa, jefe de gabinete y altos mandos militares.