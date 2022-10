Esto es lo que dice John Bolton que debería hacer Estados Unidos si Putin aprieta el botón nuclear

Tras las advertencias del general de cuatro estrellas y ex director de la CIA, David Petreaus, sobre cuál debería ser la respuesta de Estados Unidos si Rusia lanza una bomba nuclear contra Ucrania ha llegado las reflexiones de John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, y ex embajador de EE UU en la ONU con la Administración de Bush.

John Bolton sostiene que el Gobierno de Joe Biden debe dejar muy claro a Putin que si utiliza el arma nuclear “estará firmando su propia nota de suicido”. “No sólo habrá consecuencias severas para Rusia también habrá consecuencias para él mismo”. Bolton considera que tiene que ser consciente todo el mundo en Rusia desde el Kremlin hasta el Estado Mayor del Ejército de “lo mucho que está en juego”. Y en este escenario, la supervivencia del presidente Vladimir Putin quedaría en entredicho.

Preguntado por el presentador de televisión de si esta amenaza puede ser creíble y de si EE UU tendría la capacidad de llevarla a cabo, el que fuera embajador en la ONU ha recordado que el Ejército norteamericano ya ha puesto en práctica este tipo de operaciones encubiertas con figuras de alto nivel como el general iraní de las Fuerzas Al Quds, el temido Qasem Soleimani en Bagdad o con el propio líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden en Pakistán. “Tenemos está capacidad y podríamos hacerlo con Putin”. Bolton asegura que no puede haber ningún tipo de “ambigüedad” en estos momentos.

Para el asesor de Seguridad Nacional, Estados Unidos ya fracasó en su capacidad de disuadir a Putin de anexionarse Crimea en 2014 o en su intervención armada en Ucrania este 2022, el uso de la bomba nuclear debe ser una línea roja que no se pueda traspasar. Bolton sostiene que si Rusia utiliza este arma táctica sin consecuencias severas para el propio presidente ruso se estaría lanzando una señal equivocada a China, Irán o Corea del Norte.