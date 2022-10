“Incluso si Rusia utiliza armas nucleares tácticas, Ucrania no va a rendirse”

Preguntamos al profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Aviación de Kyiv, Maksym Yali, sobre las consecuencias en el curso de la guerra de la explosión del puente de Crimea símbolo del expansionismo ruso con la anexión ilegal de la península en 2014, sobre cuál es la situación actual en el teatro de operaciones y las posibilidades de que el presidente ruso, Vladimir Putin, recurra a las armas nucleares.

-¿Cuál es el impacto del ataque en el puente de Crimea, símbolo del orgullo nacional ruso y en concreto del presidente Vladimir Putin?

Todavía no hay una teoría verificada sobre la autoría de la explosión del camión en el puente de Crimea. Rusia tendría también razones para orquestar este ataque, en particular el presidente Putin, porque la movilización está generando muchísimos problemas. Los rusos no quieren participar en esta guerra. Los hombres en edad de reclutamiento están huyendo a otros países de la región como Kazajistán, Georgia, Armenia e incluso Mongola. Nadie quiere morir en este conflicto armado. Deberíamos esperar a las conclusiones de la investigación para ver quién está detrás de este golpe. Desde una perspectiva militar ucraniana, no es un atentado que tenga mucho sentido porque el puente sigue en funcionamiento, los tanques pueden seguir trasladándose por esta infraestructura que es clave para el suministro de municiones y armamentos para las tropas desplegadas en el sureste del país vecino. El Gobierno de Ucrania no ha admitido que estén sus fuerzas especiales detrás de este sabotaje y Rusia podría aprovechar este ataque como excusa para bombardear infraestructuras clave en Ucrania como plantas energéticas. Por lo menos, ahora, tendrá razones para hacer este tipo de operaciones.

-¿Está Rusia perdiendo el control de la guerra en Ucrania?

Sí, lo está perdiendo. Hemos visto los resultados de las contraofensivas lanzadas el mes pasado en Jarkiv, Jersón e incluso las operaciones en Donestk y Lugansk están yendo también bastante bien.

-¿Cuáles son los principales errores de Putin en esta guerra?

El mayor error que ha cometido y ha reconocido el presidente ruso es que el envío inicial de 250.000 efectivos no han sido suficientes y por eso ha tenido que llamar a una movilización parcial. Asimismo, no esperaban que las fuerzas militares ucranianas estuvieran tan bien preparadas. Tampoco esperaban que la población ucraniana fuera a unirse de la forma en la que lo ha hecho y que los hombres fueran a luchar al frente como lo están haciendo. Por parte de Rusia se ha demostrado que sus tropas no estaban entrenadas para una guerra a gran escala. No movilizaron a las fuerzas suficientes. Los generales rusos también han cometido un error capital. Plantearon una estrategia que no ha funcionado. Creyeron que podían ocupar todo el territorio de Ucrania en un par de semanas, que podían capturar la capital Kyiv en tres días (no fueron, los únicos la inteligencia norteamericana también lo creía) pero han fallado. Han demostrado que son demasiado débiles. Además no tenían un “plan B” por eso están ahora muriendo los soldados en el campo de batalla. Ante este contexto tan adverso, el Kremlin está ahora amenazando con el uso de armas nucleares y con una movilización total. Rusia está tratando de cambiar su estrategia porque ha entendido y ha asumido oficialmente que sus planes originales eran erróneos.

-¿Los ucranianos van a rendirse si Rusia utiliza armas nucleares en el campo de batalla?

No, Ucrania no va a rendirse bajo ningún concepto. Las encuestas de opinión nos muestran que para los ucranianos esta guerra es existencial. Nosotros sabemos que el principal y único objetivo de Putin es destruir y borrar del mapa el Estado de Ucrania y la nación ucraniana. Nosotros sólo podemos ganar si sobrevivimos por eso incluso si Putin utiliza armas no convencionales nosotros no vamos a rendirnos, vamos a luchar hasta que ganemos.