Olesya Kryvtsova, la rusa de 19 años que se enfrenta a 10 años de cárcel por pedir la paz en Ucrania

El Kremlin sigue manteniendo la censura contra todos aquellos que pongan en duda sus planes bélicos en la invasión rusa de Ucrania, que se encuentra cerca de cumplir su primer aniversario.

Una persona que conocie bien dicha represión es una estudiante rusa que, por pedir la paz en Ucrania, fue detenida y podría enfrentarse hasta diez años de cárcel. Olesya Kryvtsova, de 19 años, fue detenida por la policía, que irrumpió en su casa con un mazo.

La joven ha sido acusada ante la justicia con los cargos de “desacreditar al ejército” y “justificar el terrorismo”. Olesya también ha sido añadida a una lista de extremistas y terroristas y se encuentra bajo arresto domiciliario hasta su juicio.

Eccola Olesya Kryvtsova, di lei vi ho parlato 2 giorni fa mostrandovi una foto di tempo fa quando era bionda.

Oggi la vediamo provata durante il processo in cui i giudici NON la hanno voluta incarcerare, proibendole solo di usare internet.

il PM aveva chiesto 2 mesi di carcere.

El diario ‘Mirror recoge declaraciones de su madre, Natalia, de 46 años: “Olesya es pacifista: habló en contra de la guerra en Ucrania. No a todos sus compañeros les gusta su posición y parece que alguien la denunció. Después de eso, policías armados irrumpieron en su casa y la arrestaron”.

“Pero mi hija no es culpable de nada. Es una chica buena y sensible que odia la violencia y la sangre”, prosigue la angustiada madre. “Su único defecto es no tener miedo de expresar su posición contra la guerra. Lamentablemente, aquellos que simpatizan con Olesya solo pueden susurrar al respecto”, dice.

“La situación en nuestro país ahora es como lo fue bajo Stalin. No tenemos esperanza de que las cosas cambien para mejor en un futuro próximo”, se lamenta la mujer.

Olesya compartió frases contra la guerra en Instagram y VKontakte, una plataforma de redes sociales rusa. Previamente, había sido multada con 30.000 rublos (unos 400 euros) por colocar carteles contra la guerra en su ciudad natal de Arkhangelsk, 1.300 km al norte de Moscú.

Según los términos de su arresto, no puede usar Internet, el teléfono o enviar o recibir correo. “Olesya siempre ha sido independiente, capaz y persistente. Durante cuatro años ha estado hablando en contra del entrenamiento militar en las escuelas y el reclutamiento en el ejército”, revela su madre.

“Su mayor deseo es la paz en Ucrania. No dejaremos de luchar por ella. Algunos amigos nos ayudan, pero lamentablemente la mayoría apoya a Putin y culpa a Olesya”, concluye la mujer.