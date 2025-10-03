Bélgica investiga el vuelo de varios drones sobre una base militar cercana a su frontera con Alemania

15 drones no identificados fueron vistos sobrevolando una base militar en el este de Bélgica durante la noche del viernes, según han informado los medios de comunicación nacionales. Fueron detectados por casualidad durante una prueba rutinaria de los equipos de vigilancia en torno a la 1:45 de la madrugada del viernes sobre la base militar de Elsenborn, situada en la comunidad germanófona de Bélgica, que tiene 28 kilómetros cuadrados y que se utiliza principalmente como campo de entrenamiento del Ejército.

Aún no está claro de dónde procedían los drones ni quién los controlaba, aunque algunos medios locales afirmaron que al parecer habían sobrevolado la frontera desde la vecina Alemania.

El Ministerio de Defensa belga ha abierto una investigación sobre el incidente. Los avistamientos de drones se producen en medio de una reciente oleada de violaciones del espacio aéreo en Europa.

El jueves por la noche, el aeropuerto alemán de Múnich se vio obligado a suspender sus operaciones después de que se informara de "varios avistamientos de drones", lo que provocó la cancelación de 17 vuelos. En las últimas semanas, los aeropuertos de Dinamarca, Noruega y Polonia han suspendido igualmente sus vuelos debido a la actividad de drones no identificados.

También se registraron violaciones del espacio aéreo en Estonia y Rumanía. Estas incursiones han avivado el debate entre los líderes europeos sobre la viabilidad de un muro de drones para proteger el extremo oriental del continente de las incursiones de aviones no tripulados que se cree que proceden de Rusia.

Moscú ha rechazado las afirmaciones de que fuera responsable de alguna de las violaciones del espacio aéreo, calificándolas de "acusaciones infundadas".