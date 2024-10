Biden celebra la unidad de los aliados frente a Rusia en el prolegómeno de "un duro invierno" para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comenzado este viernes su visita a Alemania con un discurso en Berlín en el que ha revindicado el excelente estado de las relaciones bilaterales, representado en su apoyo conjunto a Ucrania contra la invasión rusa, en particular ante el "duro invierno" que se avecina para los ucranianos. "Alemania y Estados Unidos permanecemos juntos en nuestro apoyo a Ucrania, ha sentenciado Biden durante la ceremonia, en la que ha recibido de manos de su homólogo, Frank-Walter Steinmeier, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, la máxima distinción civil. El presidente estadounidense ha declarado así que, merced los vínculos entre Alemania y Estados Unidos, estructuras supranacionales como la OTAN "permanecen más unidas que nunca". "Alemania nos ha enseñado que no hay que subestimar el poder de la democracia, ni el valor de las alianzas. Alemania nos ha enseñado que el cambio es posible y que los países pueden elegir sus destinos", ha indicado el mandatario en su breve comparecencia, antes de volver a hablar de Ucrania. "Nos espera un duro invierno", ha declarado el mandatario al término de una semana en la que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha quejado amargamente del incremento de ataques aéreos rusos, "pero no podemos rendirnos hasta que Ucrania construya una paz duradera de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas". Biden mantendrá en las próximas horas un encuentro con el canciller Olaf Scholz y otros líderes del país, después de que tuviera que cancelar la visita original la pasada semana como consecuencia del huracán 'Milton' que azotó Florida. El objetivo del viaje es "coordinar las prioridades geopolíticas, incluida la defensa de Ucrania contra la agresión y los acontecimientos en Oriente Próximo", informó la semana pasada la Casa Blanca a través de un comunicado. Biden también "reafirmará su compromiso con la democracia y su lucha contra el odio y el antisemitismo".