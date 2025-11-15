La defensa de Ucrania sigue frustrando los planes de Putin en Pokrovsk

Las tropas ucranianas continúan su tenaz resistencia contra los intentos rusos de avanzar en el este del país. Los combates urbanos persisten en las ciudades de Pokrovsk y Kupiansk, mientras Kiev y otras urbes sufren mayores ataques aéreos, con al menos 7 civiles muertos y 41 heridos en el bombardeo con 430 drones y 19 misiles el viernes.

Entre 20 y 50 soldados rusos mueren en Pokrovsk cada día, según el 425º Regimiento de Asalto, cuyas unidades siguen realizando contraataques activos en este epicentro de los combates en la región de Donetsk.

Según imágenes de drones, múltiples tiroteos ocurren en medio de la ciudad gravemente destruida, donde cientos de civiles aún permanecen hacinados en los sótanos, sin acceso a calefacción, electricidad ni agua corriente.

Los soldados rusos siguen entrando en la ciudad desde el sur, con las posiciones de ambos ejércitos entremezcladas en un campo de batalla dinámico, sobrevolado por los drones en un intento de detectar y destruir a los enemigos.

«El loco de Putin soltó una mentira (sobre el cerco de Pokrovsk) y ahora el enemigo presiona para hacerla realidad», declaró Petro Kuzik, comandante del batallón Svoboda, a medios ucranianos. Según él, Rusia no cuenta sus pérdidas, con sus soldados «avanzando sobre sus cadáveres».

Con las líneas de suministro bajo intenso ataque por drones rusos, los vehículos aéreos no tripulados realizan múltiples vuelos al día a posiciones remotas, entregando combustible, municiones y alimentos. El tiempo brumoso, al ocultar el movimiento, ha permitido a los defensores introducir tropas frescas en la zona, en particular en la ciudad satélite de Mirnograd, hostigada por asaltos rusos diarios.

Sin embargo, también ha permitido a los rusos enviar más tropas a la zona. Un vídeo grabado por un soldado ruso mostró a docenas de militares avanzando a pie y en vehículos primitivos en una intersección en el sur de Pokrovsk, en escenas reminiscentes de la película «Mad Max» debido al aspecto desaliñado de las tropas atacantes.

Un día después, blogueros militares rusos afirmaron que estas fuerzas fueron destruidas por la artillería ucraniana y que la carretera fue minada por los defensores, que se niegan a retroceder pese a la presión.

«Las tropas ucranianas no están ni cercadas ni aisladas», subrayó el general ucraniano de mayor rango, Oleksandr Sirski, durante su visita a la zona para coordinar la defensa. Según Sirski, la contraofensiva ucraniana al noreste de Pokrovsk continúa recuperando territorio e impide que Rusia dirija la totalidad de sus fuerzas hacia la ciudad.

«Seguimos resistiendo. Si recibimos más reservas y municiones, aún podemos equilibrar la situación», declaró también Kuzik, reflejando la voluntad de continuar la lucha.

La situación, no obstante, es extremadamente complicada. Rusia continúa extendiendo su control al sur de Pokrovsk mientras Ucrania carece de fuerzas para expulsar por completo al enemigo más numeroso. Rusia ataca a los operadores de drones ucranianos para aliviar la presión sobre sus propias tropas, mientras su aviación lanza bombas de 1,5-3 toneladas contra Mirnograd, aniquilando edificios enteros en un intento de dejar a los defensores sin cobertura alguna.

«Nadie está obligando (a los soldados ucranianos) a morir por unas ruinas… Lo más importante para nosotros son nuestros soldados», aseguró Volodímir Zelenski a Bloomberg y añadió que confía en que los comandantes militares tomen las decisiones oportunas.

El presidente enfatizó que Rusia busca capturar a Pokrovsk para intentar convencer al presidente estadounidense Donald Trump de que Ucrania debería retirar sus tropas de todo el Donbás. Zelenski está convencido de que las tropas rusas «no tienen tanta fuerza», por lo que atacan el sistema energético para obligar a Ucrania a someterse antes de la primavera.

«No podemos abandonar el este de Ucrania. La gente no lo entendería», afirmó el jefe de Estado. «Lo más importante es que nadie garantiza que, si los rusos capturan esta o aquella ciudad, se detendrán allí y no intentarán avanzarár más».

Mientras tanto, Ucrania ha mejorado la situación en Kupiansk, un centro logístico en la región de Járkiv, donde los rusos también han intentado avanzar en pequeños grupos. Los drones ucranianos impiden que Rusia cree canales de suministro estables a través del cercano río Oskil, aunque decenas de tropas rusas permanecen en la ciudad.

Sin embargo, el ejército invasor ha logrado avances en el este de la región de Zaporiyia, capturando al menos tres aldeas. Guliaipole, un importante centro logístico, corre el riesgo de un asedio. El presidente Zelenski visitó la zona el jueves para discutir las necesidades de la defensa con las autoridades locales y el mando militar.

Para reducir la disparidad entre los bandos, Ucrania sigue intensificando sus ataques a instalaciones de producción militar, infraestructura petrolera y el sector energético en suelo ruso. Desde el inicio de noviembre, 74 objetivos han sido alcanzados por armas ucranianas y occidentales, según el Ejército.

Mientras el país trabaja para aumentar la producción de armas, los países nórdicos y bálticos han comptrometido 430 millones de euos para la compra de armas estadounidenses para Ucrania.