El hombre que murió al caer de un globo en Reino Unido era español y había renunciado a su trabajo

El pasado viernes, un vuelo comercial operado por Virgin Balloon Flights se vio marcado por un trágico incidente cuando Jesús Lato Garzón, ciudadano español de 33 años, perdió la vida tras caer desde el globo en pleno trayecto, según informó el Daily Mail. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de Newpound Common, en Wisborough Green, condado de West Sussex, Reino Unido.

En el globo viajaban 15 pasajeros y un piloto, quienes presenciaron el momento del accidente. La caída de Garzón, ocurrida en circunstancias aún no esclarecidas, desencadenó una operación de búsqueda que se prolongó durante aproximadamente cuatro horas. Equipos de emergencia desplegaron drones, unidades caninas y agentes especializados hasta localizar el cuerpo en un campo cercano.

La Policía de Sussex ha declarado que el caso no será tratado buscando algún sospechoso por asesinato. La investigación se encuentra bajo supervisión forense, y se espera que los análisis técnicos y testimonios contribuyan a esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento. La Asociación de Globos Comerciales ha confirmado que la grabación del vuelo fue entregada a las autoridades como parte del proceso de investigación.

Virgin Balloon Flights emitió un comunicado expresando su profunda tristeza por lo ocurrido y solicitó respeto para la familia de la víctima y los pasajeros afectados. La empresa también indicó que se está colaborando plenamente con las autoridades competentes.

Jesús Lato Garzón, originario de Sevilla, había trabajado durante cinco años en el hotel The Grove, en Watford, desempeñando funciones en distintas áreas como socorrismo y servicio de habitaciones. Según fuentes cercanas, había dejado su puesto de manera abrupta semanas antes del incidente, lo que generó inquietud entre sus compañeros. Era conocido por su carácter reservado y su afición al running.

La sargento detective Elaine Keating calificó el hecho como un “trágico incidente” y confirmó que se está proporcionando apoyo psicológico tanto a la familia como a los testigos del vuelo. Las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre el estado emocional de la víctima ni sobre posibles antecedentes que pudieran estar relacionados con el suceso. La investigación continúa abierta, y se espera que en los próximos días se publiquen nuevos datos que permitan comprender mejor lo ocurrido.