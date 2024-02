Johnson rechaza un millón de dólares por entrevistarse con Tucker Carlson tras el asesinato de Navalni

El ex premier británico Boris Johnson decidió rechazar entrevistarse con Tucker Carlson, el periodista estadounidense que entrevistó recientemente a Putin tras la muerte del opositor ruso Alexei Navalni.

Johnson había aceptado en un principio el encuentro con Carlson por dicha cantidad que, según su equipo, habría destinado a organizaciones benéficas para los veteranos de guerra ucranianos.

Tras la negativa del ex primer ministro británico, el presentador estadounidense optó por postergar la invitación después de sentirse “molesto” porque Johnson lo acusó de ser un títere del Kremlin después de su controvertida entrevista con el presidente ruso.

Carlson explicó que, cuando se acercó al ex primer ministro, un miembro del equipo de Johnson le recalcó que "le va a costar un millón de dólares" y "después le explicará su posición sobre Ucrania". El periodista añadió: "No estoy defendiendo a Putin, pero él no pidió un millón de dólares... Todo esto es una maldita extorsión".

"Si estás ganando dinero con una guerra, puedes tratar con Dios en eso, porque eso es realmente inmoral", agregó Carlson. Un portavoz de Johnson indicó que "esta versión no es cierta".

Se trata del última escalada de una disputa entre ambos después de que Johnson usara su columna del 'Daily Mail' para calificar a Carlson de “traidor al periodismo” por su entrevista con el presidente ruso.

Johnson afirmó que el presentador había traicionado a “espectadores y oyentes de todo el mundo” por no criticar a Putin por “la tortura, las violaciones y la voladura de jardines de infancia” en Ucrania.

En la entrevista con Carlson, Putin dijo que Johnson ayudó a frustrar un acuerdo destinado a poner fin a la guerra, afirmación que ha sido negada por el ex parlamentario y desmentida por altas figuras ucranianas.

Desde que abandonó el Parlamento británico, el ex premier ha ganado millones dando discursos y en apariciones, incluidos 3,7 millones de libras en 2023.