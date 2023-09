¿Está fracasando la contraofensiva ucraniana y por qué o por qué no?

La ofensiva ucraniana no está "fracasando", simplemente no está teniendo el éxito que muchos esperaban. La ofensiva está fracasando sobre todo porque las defensas rusas han sido mejores de lo que muchos habían previsto. A principios de año se predijo que la moral de las tropas rusas se derrumbaría por completo, pero no ha sido así. Esta era la forma en que los ucranianos iban a "ganar": siendo los rusos "pobres" y no los ucranianos "buenos". Unos cuantos tanques o misiles occidentales más nunca iban a inclinar la balanza a favor de Ucrania.

¿Cuántos tanques u otras armas tendría que enviar Occidente a Ucrania para que cambiara el equilibrio de poder?

La cuestión no son más tanques o armas. Lo que marca la diferencia en los campos de batalla es un buen entrenamiento y la integración de todos los elementos que componen una buena guerra de maniobras con armas combinadas (blindados, infantería, artillería). No basta con entregar unas cuantas armas para que todo esto funcione. Todo esto necesita tiempo y entrenamiento.

¿Se producirá un avance en la guerra durante el invierno?

No habrá ningún avance en invierno a menos que la moral militar rusa se derrumbe o se produzca un cambio de régimen en Moscú. Ambas cosas parecen improbables. Las tropas rusas están ahora a la defensiva y tradicionalmente son buenas a la defensiva, mejor que a la ofensiva.

¿Cree que peligra la ayuda militar a Ucrania si ganan los republicanos en 2024?

Sí, todo tipo de ayuda a Ucrania está en peligro si los republicanos llegan al poder. Incluso los demócratas podrían perder interés en apoyar a Ucrania para el año que viene. todo es enormemente caro. Debemos recordar que la mayoría de los estadounidenses (en las encuestas de opinión) dicen que no creen que Estados Unidos deba apoyar a Ucrania.