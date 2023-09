Rusia reconoce que los tanques Abrams son "un arma seria" pero avisa de que "también arderán"

Ucrania ya ha recibido el primer tanque estadounidense Abrams, meses después de que Alemania enviara los Leopard y Reino Unido los carros de combate Challenger. La respuesta de Rusia no se ha hecho esperar y ha advertido de que "no hay arma que pueda cambiar la correlación de fuerzas en el campo de batalla", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. "Todo esto no puede cambiar la esencia de la operación militar especial (en Ucrania) ni su resultado. No hay ninguna panacea, no hay armas que puedan cambiar la correlación de fuerzas en el campo de batalla", añadió el portavoz ruso.

Peskov admitió que los tanques Abrams son una "arma seria", pero recordó las palabras que el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo sobre los tanques producidos en otro país: "arden de lo lindo". "Estos también arderán", añadió Peskov en alusión a los carros de combate estadounidenses.

Ni Ucrania ni EEUU han revelado cuántos tanques de los 31 prometidos se han entregado hasta el momento. Según fuentes ucranianas, este número es suficiente para formar un batallón equipado con vehículos de este tipo. Los expertos creen que los Abrams americanos no llegarán pronto al campo de batalla ya que la formación de un batallón completo lleva varios meses. Además, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, general Kyrylo Budanov, afirmó que este carro de combate debe utilizarse en operaciones muy bien preparadas y en condiciones específicas para maximizar su eficacia y limitar pérdidas innecesarias.

Estados Unidos ha enviado un total de 31 tanques M1 Abrams; sin embargo, el medio The Messenger asegura que el Pentágono y la Casa Blanca están considerando el envío de otros 30 carros de combate principales a Ucrania. El valor de los 31 tanques transferidos a Kiev es 400 millones de dólares, según Business Insider.

Moscú responde al posible envío de misiles ATACMS

Sobre el futuro suministro a Kiev de misiles ATACMS, con un alcance de hasta 300 kilómetros, el portavoz de la Presidencia rusa indicó que esa decisión, anunciada por medios estadounidenses, demuestra que Estados Unidos "se involucra cada vez más directamente en el conflicto". "Pero, desde luego, nuestros militares elevan sus capacidades y posibilidades técnicas para contrarrestar estos misiles", subrayó.