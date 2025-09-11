Pasajeros del metro de Londres reducen con violencia a un carterista después de pillarle robando un teléfono en plena hora punta

El incidente ocurrió pasadas las diez y media de la noche del 9 de septiembre, cuando varios testigos vieron al hombre sustraer un teléfono y, antes de que pudiera escapar, lo rodearon y lo inmovilizaron contra el andén mientras gritaba que su pierna estaba rota y seguía negando el robo, según las imágenes difundidas por la cuenta de X CrimeLdn que se han hecho virales en cuestión de horas.

Robos de móviles en alza y respuesta ciudadana

La intervención ciudadana se produce en medio de una escalada de hurtos: el Crime Survey for England and Wales calcula que en el último periodo publicado, en 2024, se registraron 78.000 "snatch thefts", un 150 % más que los 31.000 del período anterior, y solo el 0,8 % de las denuncias por robo directo acabaron en cargos formales, lo que ha llevado a muchos londinenses a tomarse la justicia por su mano cuando sorprenden a los ladrones en flagrante.

Un portavoz de la British Transport Police confirmó que agentes acudieron a Blackfriars tras el aviso y arrestaron a un varón de veintipocos años que ya está en custodia; además del material recuperado, el arrestado llevaba una mochila con un ordenador portátil que también podría proceder de otros robos, por lo que se investiga si forma parte de una banda dedicada al hurto de dispositivos que luego son vendidos en mercados de segunda mano o exportados al extranjero dentro de un negocio que, según Scotland Yard, mueve millones de libras al año.