Una familia recibe 920 millones de euros tras el parto que dejó a su hija con daño cerebral: “Hubiera sido más seguro nacer en una gasolinera”

La historia de Anyssa Zancanella es el reflejo brutal de lo que ocurre cuando el sistema sanitario falla en el momento más vulnerable. En octubre de 2019, un viaje a Salt Lake City para dar a luz terminó en tragedia. El Jordan Valley Medical Center, donde esperaba recibir atención médica segura, se convirtió en el escenario de una negligencia que marcaría para siempre la vida de su hija Azaylee.

Durante el parto, el personal médico administró dosis excesivas de oxitocina sin el monitoreo adecuado. La omisión de una cesárea urgente provocó una privación de oxígeno que dejó a la recién nacida con daño cerebral irreversible. “Nos han robado a nuestra hija. Ella está atrapada”, declaró Zancanella.

El juez Patrick Corum, encargado del caso, no se contuvo en su valoración: “Hubiera sido más seguro nacer en una gasolinera”, afirmó durante la lectura del fallo, calificando el hospital como “el lugar más peligroso del planeta para dar a luz”. La sentencia, que asciende a 920 millones de euros (equivalente a mil millones de dólares), representa no solo una compensación económica histórica, sino también una advertencia contundente sobre la responsabilidad médica.

La abogada Jennifer Morales, que representó a la familia, calificó el veredicto como una victoria significativa, aunque reconoció que la batalla no ha terminado. Steward Health Care, la empresa responsable del centro médico, se declaró en bancarrota en 2024, lo que pone en duda la capacidad de la familia para recibir la totalidad de la indemnización.