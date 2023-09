Francia envía a casa a 67 alumnos que se negaron a quitarse la túnica islámica el primer día de clase

La polémica medida aprobada por el gobierno de Francia basada en la prohibición de asistir a clase con la abaya, la túnica islámica que usan las mujeres en los países en Oriente Próximo, se estrenó este lunes en las aulas de cientos de colegios en todo el país. El ministro de Educación, Gabriel Attal, informó al hacer balance de esta novedad que "298 personas" se presentaron en los colegios vestidas con este traje largo tradicional, según publica la cadena BFMTV. “Hubo una fase de explicaciones, diálogo, pedagogía, y una gran mayoría cumplió la norma”, dijo el titular de Educación, quien precisó que 67 alumnos se negaron a quitarse la abaya. De acuerdo con la nueva normas vigente, “regresaron a casa”, explicó Attal.

El Gobierno francés considera que estas prendas que ocultan el cuerpo de la mujer de la cabeza a los pies son, como el burka o el velo islámico, un vestido de identificación religioso.

El ministro prometió que “en los próximos días volverán porque tienen que estar en la escuela, y luego veremos si han cumplido la norma o no”, dijo. "De lo contrario, habrá más diálogo. Así es como seguiremos avanzando". Attal firmó una carta dirigida a los padres de los afectados para "explicarles que la escuela no estigmatiza a nadie", pero que "hay que aplicar las reglas", especialmente en materia de laicidad.

Attal anunció la semana pasada la prohibición de la abaya para implantar “reglas claras a nivel nacional” a los responsables escolares y hacer cumplir la ley de 2004 sobre el uso de símbolos religiosos en la escuela. Un punto que es objeto de debate, ya que la abaya no está reconocida como prenda con connotaciones religiosas por el Consejo francés del culto musulmán. Desde la izquierda también han surgido críticas. La Francia Insumisa, el partido de Jean Luc Mélenchon, ha calificado esta medida “cruel” y cree que puede traducirse en una “discriminación injusta para muchas chicas”.

En una entrevista este lunes en un popular canal de Youtube que tiene algo más de dos millones de seguidores, el presidente Emmanuel Macron insistió en que "la escuela debe permanecer neutra: yo no sé cuál es su religión, usted no sabe cuál es la mía". También argumentó que la abaya es un símbolo religioso, utilizado para identificar a estudiantes musulmanas, y que, en la lucha por preservar la laicidad, no se puede "abandonar" a los profesores y a los directores de los centros.

En este sentido, advirtió que "no podemos hacer como si no hubiéramos tenido el asesinato de Samuel Paty", en referencia al profesor de secundaria asesinado en octubre de 2020 en un acto de terrorismo islamista, por haber mostrado una caricatura del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión. Macron aseveró que no busca hacer un "paralelismo" ni estigmatizar a nadie, pero puntualizó que no se puede "esconder el polvo debajo de la alfombra".

Recurso de una asociación musulmana

Mientras tanto, el Consejo de Estado de Francia examinará este martes una petición presentada por la asociación Acción Derechos de los Musulmanes sobre la prohibición de la abaya. El alto tribunal administrativo se reunirá sobre las 15.00 horas para valorar la petición, que refleja que la posición del Gobierno con respecto a la abaya es "un ataque a la educación", así como a "la vida privada" de los alumnos.

Los demandantes también han subrayado que la prohibición es una "injerencia" en el ejercicio del culto musulmán y un "grave ataque, manifiestamente ilegal", contra la libertad de culto reflejada en la Constitución, ha recogido el diario 'Le Figaro'.

Charles-Ange Ginésy, presidente del departamento de los Alpes Marítimos, apoyó “totalmente” esta iniciativa. "Una medida de este tipo permitiría luchar contra las desigualdades y el acoso y ayudaría a afirmar la especificidad del entorno escolar", declaró en X, antiguo Twitter.