Frenar la flota fantasma de Rusia: el llamado de Emmanuel Macron a los ciudadanos europeos

El presidente francés pide interrumpir el abastecimiento petrolero que financia la guerra

Emmanuel Macron ha lanzado un urgente llamamiento a los países europeos para combatir la denominada flota fantasma rusa, un conjunto de embarcaciones diseñadas para evadir las sanciones occidentales y continuar exportando petróleo.

Las autoridades francesas han demostrado su determinación mediante la interceptación de un petrolero que operaba de manera sospechosa en aguas internacionales.

El buque Boracay, identificado en las listas de sanciones europeas, fue abordado el pasado domingo por comandos navales franceses tras detectar múltiples irregularidades en su documentación. La intervención se fundamentó en el artículo 110 de la Convención de Montego Bay, que permite inspeccionar embarcaciones sin nacionalidad clara.

Estrategias de operación opaca

Las redes de estos buques utilizan mecanismos deliberadamente complejos para dificultar su rastreo: modifican constantemente su bandera de registro, establecen domicilios en paraísos fiscales y desactivan sus sistemas de localización. Según fuentes militares, entre 10 y 15 barcos de esta flota fantasma transitan diariamente frente a las costas de Brest.

El Boracay, un petrolero de 244 metros, ejemplifica esta modalidad: ha sido registrado con hasta siete banderas diferentes, incluyendo Djibouti, Gabón, Hong Kong y Liberia, y ha operado bajo múltiples nombres como Pushpa.

Macron ha anunciado próximas reuniones con jefes de Estado Mayor, en coordinación con la OTAN, para desarrollar acciones conjuntas que intensifiquen la política de obstaculización contra estas embarcaciones.

La intervención francesa revela las complejidades legales para perseguir estas redes marítimas. El presidente ha enfatizado que estos buques financian entre el 30% y 40% del esfuerzo bélico ruso, lo que convierte su interceptación en una estrategia crucial para debilitar la capacidad económica de Moscú.

La propuesta de Macron va más allá de una acción individual: busca construir una respuesta europea coordinada que corte significativamente una vía de financiamiento del conflicto en Ucrania, transformando la lucha contra la flota fantasma en un esfuerzo multilateral y sistemático.