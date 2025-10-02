Acceso

Macron, sobre los drones rusos: "Si entran en Francia pueden ser destruidos. Punto y final"

El presidente francés asegura que los drones que violan el espacio aéreo europeo constituyen "un riesgo importante" y se mostró favorable a su derribo

Copenhagen (Denmark), 02/10/2025.- French President Emmanuel Macron (L), Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy (C), Danish Prime Minister Mette Frederiksen (R) and other leaders pose for a family photo during the 7th meeting of the European Political Community (EPC) in Copenhagen, Denmark, 02 October 2025. The summit, bringing together leaders from across the continent, will focus on defense and support for Ukraine, the security situation in Europe, including economic security and migration...
Macron, con Zelenski en la cumbre de la UE en CopenhagueIDA MARIE ODGAARDAgencia EFE
El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este jueves que los drones que violan el espacio aéreo europeo constituyen "un riesgo importante" y se mostró favorable a su derribo.

"Es importante tener un mensaje claro. Los drones que violan nuestros territorios representan un riesgo importante. Pueden ser destruidos. Punto final", aseguró Macron en un coloquio en la capital danesa junto a los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, y Polonia, Donald Tusk.

El presidente francés apostó por "la imprevisibilidad y la ambigüedad estratégica" para oponerse a los planes de desestabilización de Moscú, con lo que se justificó que no se esté aportando toda la información de la respuesta europea a la crisis de los drones.

Pero aseguró que Europa hará "todo lo que sea necesario para preservar su integridad aérea y territorial" y que existen contactos en el seno de la OTAN para responder a posibles incursiones futuras de drones.

"El mensaje fundamental de esta reunión es que estamos preparados y en condiciones de preservar nuestro espacio aéreo, nuestro territorio y nuestra integridad. Estamos preparados en el flanco oriental de la OTAN sin que eso reduzca nuestro compromiso con Ucrania", agregó.

