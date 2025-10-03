Detenido en Suiza el niñero VIP “Nanny Nicoco” por el abuso sexual de al menos 40 niños

El hallazgo de un escondite con miles de archivos de contenido sexual infantil reveló una trama criminal que ha conmocionado a Europa. La investigación periodística destapó la historia de un cuidador profesional que, bajo una imagen de confianza, vulneró sistemáticamente la seguridad de decenas de menores en entornos privilegiados.

Nicolas, conocido como “Nanny Nicoco”, se movía con soltura en ambientes de alto nivel social, respaldado por credenciales legítimas como el BAFA y el CAP, que le permitían acceder a hogares de editores, actores y empresarios sin levantar sospechas. La investigación judicial logró identificar cuarenta víctimas, de las cuales diez sufrieron violaciones directas. Su modus operandi consistía en construir una imagen tranquilizadora que le permitía moverse con aparente normalidad entre familias de distintos países, ganándose la confianza de padres y niños.

El caso se originó tras la denuncia de una familia en Suiza, donde un menor reveló la existencia de un “juego” sexual inapropiado. Las autoridades iniciaron una investigación que condujo al registro del vehículo del acusado, donde se encontraron los archivos comprometedores. Entre los elementos más impactantes figura el caso de Théo, un niño víctima durante cinco años que aparece en múltiples grabaciones. La detención se produjo en el aeropuerto de Ginebra, cuando Nicolas intentaba embarcar con su familia empleadora. El acusado, de 36 años y originario de Alsacia, admitió los hechos ante las autoridades suizas.