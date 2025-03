Fuerzas de paz en Ucrania: todo lo que se sabe de la iniciativa de Francia y Reino Unido en la que participarán 30 países de todo el mundo

Francia y el Reino Unido mantienen su compromiso con la creación de una fuerza de paz en Ucrania, a la que estiman que se unirá un "número significativo" de países, según ha confirmado este lunes el portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer.

Desde que comenzaron las discusiones sobre su creación, a raíz del distanciamiento entre Estados Unidos y sus socios europeos, y el inminente inicio de las conversaciones de paz, se han sucedido diversas cumbres para coordinar su puesta en marcha. La última de ellas tuvo lugar el sábado, organizada por Starmer, quien defendió que el mundo necesita "acciones, no palabras vacías ni condiciones", y anticipó que el próximo jueves se reunirá con estrategas militares de los países participantes para "avanzar en los planes prácticos sobre cómo nuestras fuerzas armadas pueden apoyar la seguridad futura" de Kiev.

El plan de las fuerzas de paz aún está rodeado de incógnitas. No obstante, sus principales impulsores han comenzado a desvelar algunas de sus claves, ya que se prevé que este contingente esté listo de cara a la consecución de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, a pesar del rechazo que suscita la idea en Moscú. Esto es todo lo que se sabe sobre las fuerzas de paz.

¿Cuál es su objetivo?

La misión principal de estas fuerzas de paz occidentales será actuar a modo de disuasorio para evitar una nueva agresión rusa a Ucrania. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que el plan se dirigirá a "desplegar unos pocos miles de hombres por país", destinados a "puntos clave" en Ucrania. De igual manera, está previsto que estos soldados desplegados lleven a cabo "programas de entrenamiento" para las fuerzas ucranianas.

No se ha precisado cuánto tiempo estará en activo este ejército occidental, aunque el presidente galo afirmó que el contingente serviría para mostrar un apoyo "a largo plazo" a Kiev. En la misma línea, una fuente del gobierno británico afirmó a The Times que podría durar "años, tanto como sea necesario para mantener el acuerdo de paz y disuadir a Rusia".

UK Prime Minister Keir Starmer hosts international leaders on a virtual call to discuss support for Ukraine Betty Laura Zapata / POOL Agencia EFE

¿Qué países participarán?

El gobierno británico estimó este lunes que más de 30 países podrían unirse al proyecto. Este estará liderado por Reino Unido y Francia, las dos únicas potencias con capacidad nuclear en el viejo continente. También ha trascendido la presencia en las cumbres de 26 líderes europeos, entre los que figura el presidente español, Pedro Sánchez, y los líderes de países extracomunitarios como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, además de Turquía.

Por el contrario, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmó la negativa de Roma a implicarse en un "posible envío de fuerzas armadas terrestres", mientras que otros países, como Finlandia, han expresado sus dudas.

¿Cuántas tropas se desplegarán?

En cuanto a las tropas que serán movilizadas, Emmanuel Macron aseguró a medios franceses que "el objetivo no es tener una masa de soldados". Desde Downing Street, se añadieron más detalles, indicando que la capacidad de contribución de cada nación "variará". El portavoz de Keir Starmer destacó que no todos los países tendrán que aportar tropas: "La capacidad de contribución variará, pero se tratará de una fuerza significativa, con un número significativo de países que aportarán tropas y un grupo mayor que contribuirá de otras maneras".

¿Se desplegarán pese a la oposición rusa?

Desde el Kremlin han reiterado en numerosas ocasiones su negativa al despliegue de fuerzas de paz occidentales en Ucrania como parte de las negociaciones para poner fin al conflicto. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, llegó a asegurar que la presencia de "fuerzas armadas de otros Estados, bajo la bandera que sea, es totalmente inaceptable para nosotros".

Estas palabras fueron respondidas por Macron, quien recordó que los participantes no necesitan el visto bueno del Kremlin: "Ucrania es soberana. Si pide que fuerzas aliadas estén en su territorio, no le corresponde a Rusia aceptarlo o no", afirmó el presidente francés.

Al ser preguntado sobre si las tropas británicas que formen parte del contingente podrán disparar, el portavoz del gobierno británico ha asegurado sostenido que "nos estamos adelantando a estas conversaciones", pasando a recordar que "Rusia no le preguntó a Ucrania cuándo desplegó tropas norcoreanas en el frente el año pasado".