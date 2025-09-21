Un grupo hotelero polaco premiará a las parejas que conciban bebés en sus establecimientos

En un intento innovador por enfrentar la baja tasa de natalidad en Polonia, el grupo hotelero y de desarrollo inmobiliario Arche ha anunciado un programa que recompensará a las parejas que conciban bebés durante su estancia en alguno de sus hoteles. La iniciativa, bautizada como “Arche generaciones”, tiene como objetivo apoyar la recuperación demográfica de un país que ha perdido aproximadamente un millón de habitantes desde 2015.

Según explicó la empresa, los beneficios incluyen una “celebración familiar gratuita”, como un bautizo, para las parejas que puedan demostrar que la concepción de su hijo ocurrió durante su estancia en un hotel del grupo. Además, los compradores de apartamentos de la compañía cuyo hijo nazca después de su mudanza recibirán un bono económico de 10.000 zlotys (aproximadamente 2.345 euros). Esta oferta está disponible únicamente para parejas en las que al menos uno de los miembros sea mayor de edad, ciudadano polaco y residente en el país.

El programa no se limita a los clientes: los empleados del grupo también podrán recibir incentivos por la llegada de nuevos hijos, en un esfuerzo por reforzar la política interna de apoyo familiar. Según un comunicado del grupo hotelero, la iniciativa busca convertir los hoteles y residencias del grupo en espacios que fomenten la vida familiar y la planificación de hijos, alineándose con la preocupación del país por su descenso poblacional.

Algunos especialistas en demografía consideran la medida como una estrategia original para motivar a las parejas a tener hijos, mientras que otros cuestionan la ética y efectividad de incentivar la concepción de manera económica. Sin embargo, el grupo sostiene que la propuesta tiene un enfoque cultural y social, buscando que las familias vean los hoteles no solo como espacios de descanso, sino también como lugares que apoyan la vida familiar.

Con esta iniciativa, Arche se convierte en una de las pocas empresas en el mundo que vincula directamente la oferta de servicios hoteleros con incentivos demográficos, una acción que podría servir de referencia o inspiración para otros países con desafíos similares en su crecimiento poblacional.