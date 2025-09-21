Los talibanes consideran "imposible" devolver la base de Bagram a Estados Unidos

Los talibanes han afirmado que es “imposible” devolver el control de la base aérea de Bagram a Estados Unidos, rechazando así los intentos declarados del presidente Donald Trump de recuperar esa instalación. La posición afgana fue expresada por representantes del gobierno talibán tras las declaraciones de Trump, que insiste en que la base no debió ser abandonada en 2021.

Donald Trump ha dicho públicamente que los estadounidenses están en conversaciones con los talibanes para poder recuperar Bagram, localizando la base como estratégicamente significativa dada su cercanía a China, entre otros intereses geopolíticos. Por su parte, el gobierno afgano ha sido enfático: cualquier relación futura con Estados Unidos debe ocurrir sin presencia militar estadounidense en territorio afgano.

Además, se informa que Estados Unidos está explorando la posibilidad de reinstalar una presencia militar limitada en Bagram con fines de contraterrorismo. Estas negociaciones incluirían otros componentes, como posibles intercambios de prisioneros, acuerdos económicos y cooperación en seguridad.

Según Donald Trump, Bagram “no debió ser abandonada para nada” y debería volver al control estadounidense. Él ha manifestado en varias ocasiones su deseo de recuperarla lo más pronto posible.

A pesar de las presiones, los talibanes mantienen su postura firme de que recuperar la base no es viable. Consideran que cederla supondría una violación de la soberanía afgana, y han descartado cualquier presencia de tropas estadounidenses en Bagram.