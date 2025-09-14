Hallan muerto al excampeon del mundo de boxeo Ricky Hatton en su domicilio a los 46 años

Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, ha fallecido a los 46 años, según confirmación oficial de la policía de Mánchester. Su cuerpo fue encontrado en su domicilio, con las autoridades descartando cualquier circunstancia sospechosa en torno a su muerte. El deceso marca el final de una trayectoria deportiva extraordinaria que ha dejado una huella indeleble en el boxeo internacional.

Su carrera profesional, desarrollada entre 1997 y 2012, fue verdaderamente legendaria. Disputó 48 combates, ganando 45, de los cuales 32 fueron por nocaut, consolidándose como 'The Hitman'. Conquistó tres títulos mundiales en peso superligero y uno en peso wélter, manteniendo una impresionante racha de 43 combates invicto.

Un legado que va más allá del ring

Las derrotas ante Floyd Mayweather y Manny Pacquiao marcaron un punto de inflexión en su trayectoria. Más allá de los resultados, Hatton se caracterizó por su valentía al hablar públicamente sobre sus luchas personales con la depresión y las adicciones.

Su transparencia sobre los desafíos de la salud mental en el deporte de alto rendimiento lo convirtió en un referente. En 2010, ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre estos temas sensibles.

Recientemente, Hatton había anunciado su regreso al boxeo tras trece años de retiro. Proyectaba un combate en Dubái contra Eisa Al Dah. Incluido en el salón de la fama del boxeo, fue considerado uno de los mejores boxeadores en peso superligero. El documental 'Hatton', estrenado en 2023 y nominado a un premio Bafta, inmortalizó su compleja y prolífica trayectoria.