Hallan un torpedo 'perdido' de la Fuerza de Defensa Australiana en una popular playa al este del país

Los bañistas de Main Beach, una de las playas más populares de la ciudad de Gold Coast, al este de Australia, se llevaron una gran sorpresa este jueves al toparse con un torpedo en la arena, cubierto de crustáceos. El artefacto fue descubierto por dos vecinos mientras paseaban, y fueron ellos quienes dieron aviso a las autoridades. La notificación dio paso a un amplio despliegue, ya que, según recoge EFE, los oficiales que acudieron a la playa acordonaron el área y procedieron a imponer un radio de exclusión de 100 metros "como medida de precaución" para poder examinar el objeto sin que supusiera una amenaza para los curiosos.

Pese a la incertidumbre generada en un primer momento, tras analizarlo, el Ejército y la Policía australiana confirmaron que se trataba de un torpedo inerte, que había sido empleado recientemente en ejercicios militares realizados en la costa de Queensland. El medio Newseek recoge las declaraciones del inspector Leon Wort, portavoz del operativo, quien aseguró que "el artefacto ha sido recuperado y será trasladado a un depósito militar (...) la Fuerza de Defensa Australiana (ADF) averiguará qué salió mal y por qué no pudieron recuperarlo", concluyó.

Desde la ADF han evitado facilitar más detalles sobre cómo pudo acabar el torpedo en la zona: "Dado que actualmente se está investigando el origen, el UXO (artefacto explosivo sin detonar), no sería apropiado que Defensa hiciera más comentarios", explican. De igual manera, han insistido en que este tipo de situaciones no son comunes. Finalmente, el dispositivo de seguridad fue levantado y la playa reabierta. El inspector Leon Wort aprovechó para agradecer a los viandantes el haber alertado a las autoridades e instó a las personas a no manipular dispositivos sospechosos.

Aumenta la tensión en región

Lo cierto es que el gobierno australiano se encuentra en alerta máxima después de que la armada china fuera detectada realizando ejercicios con fuego real entre las aguas que se extienden entre Australia y Nueva Zelanda el pasado viernes. Un gesto que obligó a pilotos de aviones comerciales a desviar sus rutas, y por el que Australia ya ha pedido explicaciones a Pekín.

Fue la fragata neozelandesa HMNZS Te Kaha, que estaba siguiendo a los barcos chinos, la que informó de haber observado un comportamiento “consistente con una actividad de fuego real” y monitoreó a los barcos chinos mientras desplegaban y recuperaban un objetivo flotante. Aunque su navegación es legal bajo el derecho internacional, la falta de comunicación y el anuncio de ejercicios con fuego real hicieron que la tensión en la región se haya disparado.