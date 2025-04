"No hay pruebas de la existencia de fraude en Ecuador"

¿Qué significa la victoria de Noboa para Ecuador?

Significa que muchas de las hipótesis que se manejaron a nivel demoscópico son erradas. Por ejemplo, que había una fractura entre la costa y la sierra, una escisión cultural, social y económica por la diferencia entre las regiones geográficas y territorialmente separadas. Digamos que la votación demostró que no es así. Demuestra que un candidato como Daniel Noboa, que no tuvo la votación que esperaba en la primera vuelta, ha remontado en la segunda, ya que ha logrado recuperar bastiones políticamente representativos para la candidatura adversaria y ha logrado recuperarlos haciendo exactamente la misma propuesta, con lo cual, esa escisión entre la costa y la sierra no es una realidad. Lo que sí demuestran estas elecciones es que hay una altísima volatilidad entre primera y segunda vuelta.

¿Considera que las acusaciones de fraude tendrán recorrido en el país? ¿Habrá movilizaciones?

Es muy complicado que ese relato gane fuerza por la falta de idoneidad de sus pruebas. Hay una diferencia muy amplia entre los dos candidatos como para poder alegar algo por el estilo. Dicen que más de un millón de votos y más del diez por ciento de diferencia fue adulterado en las actas. Eso no tiene sentido. Un fraude puede alegarse en situaciones competitivas pero, en este caso, la diferencia es muy amplia. Me parece que es una amenaza que permite evitar la desbandada de los electores y militantes dentro del propio partido de Luisa González. Para mí es un discurso dirigido a mantener la unidad interna en el «correísmo» y evitar la desbandada de sus militantes y de sus votantes. Que haya movilizaciones o protestas me parece que es algo muy improbable.

¿Quiénes serán los principales socios de Noboa en la región?

Los sectores liberales y conservadores críticos al chavismo y al socialismo del siglo XXI, son los socios naturales de Noboa en la región. Están Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, está Trump en EE UU. Esto no significa que no vaya a tener una buena relación con Lula, por ejemplo. Lula en Brasil no tiene las capacidades de influencia geopolítica y estratégica que tuvo durante su primer gobierno. Es decir, también puede tener relaciones con la izquierda.

¿Cómo considera que será la relación con EE UU y la administración Trump?

Un gobierno como el de EE UU tiene una política exterior basada en el repliegue de sus esfuerzos internacionales. Por lo tanto, en ese repliegue, EE UU va a preferir como socio estratégico a Putin o Rusia y va a tener cierto desinterés por la política exterior en América Latina porque no le representa ninguna amenaza. En este sentido, EE UU va a ignorar a Ecuador. Habrá una buena relación, pero no va a ser una relación significativamente buena. Va a ignorar a Ecuador como va ignorar a otros países del sur de Europa o de Suramérica.

¿Cree que Noboa renovará la Constitución de Ecuador?

A Noboa no le conviene hacer ningún cambio en la Constitución ni convocar a una constituyente. No le conviene porque sería darle posibilidades al «correísmo» para que vuelva. El «correísmo» tiene ingentes recursos de movilización, por lo que a mí me parece que sería un tiro un pie buscar modificar la Constitución es una mala idea.