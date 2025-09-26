Un hombre es ejecutado en Texas por el brutal asesinato de un bebé de 11 meses al que le practicó un exorcismo

Estados Unidos ha vivido esta semana dos ejecuciones que han sacudido el debate sobre la pena capital. En Texas, fue ejecutado Blaine Milam, de 35 años, condenado por el asesinato brutal de Amora Carson, una bebé de 13 meses. El crimen, ocurrido en un contexto descrito como un supuesto exorcismo, dejó constancia de una violencia extrema. Los documentos judiciales revelan que la pequeña presentaba veinticuatro marcas de mordeduras humanas en todo el cuerpo. El médico forense lo calificó como “el peor caso de brutalidad que jamás había visto”.

A pesar de los intentos de la defensa por detener la ejecución alegando discapacidad intelectual, las autoridades judiciales rechazaron los recursos de último momento y procedieron con la inyección letal. Milam, quien apareció en el documental de Werner HerzogEn el corredor de la muerte, pronunció unas últimas palabras de contenido religioso, pidiendo a Jesús que lo llevara a casa.

La segunda ejecución tuvo lugar en Alabama, donde Geoffrey West fue ejecutado por el asesinato de Margaret Berry en 1997. En este caso, su hijo solicitó la suspensión de la pena, alegando haber perdonado a su padre, pero la petición fue desestimada. West expresó remordimiento antes de morir, en un acto que, según su defensa, cerraba un ciclo de dolor familiar.

Con estas ejecuciones, el número de condenas capitales en Estados Unidos en lo que va de 2025 asciende a 33, con Florida liderando la lista con doce ejecuciones. El panorama actual es complejo: 23 estados han abolido la pena de muerte, mientras que California, Oregón y Pensilvania mantienen moratorias.

Uno de los aspectos más controvertidos es la introducción de métodos como la hipoxia de nitrógeno, criticada por expertos de la ONU como “cruel e inhumana”. A nivel federal, la administración de Donald Trump ha mantenido una postura favorable a la pena capital, con un memorando que insta a los fiscales a solicitarla cuando sea procedente.