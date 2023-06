“Los hombres respirarán la muerte”: la escalofriante predicción de Rasputín, el místico ruso, sobre el fin del mundo

Las predicciones de Grigori Yefimovich Rasputín, el famoso místico ruso, resurgen a más de un siglo de su muerte. Historiadores aseguran que Rasputín anticipó el cambio climático mucho antes de que se comenzará a comprender su magnitud.

Esta crisis climática podría acabar con la vida en la Tierra. Y es que el contexto de emergencia que vive el planeta respecto de este tema, sus palabras sobre el fin del mundo volvieron a cobrar importancia durante estos días.

Desde hace siglos, la humanidad está interesada en conocer todo lo que sea posible sobre el mundo y la duración de la vida en él. Más allá de los avances científicos y la tecnología que permite conseguir logros antes impensados, intelectuales de distintos rubros se manifestaron a lo largo de la historia sobre cuándo llegará el fin de la vida como la conocemos.

En dicho contexto, las predicciones de Nostradamus siempre fueron una fuente de consulta por los interesados en el tema y dieron lugar a muchas especulaciones y atención sobre sucesos que podrían encuadrarse dentro de lo mencionado por el francés que vivió en el siglo XVI.

Lo mismo pasa con Rasputín, a quien se recuerda principalmente por la influencia que tuvo en su época histórica dentro del Imperio ruso. Más allá de las cualidades de profeta, brujo y sanador que le dio la sociedad rusa en aquel entonces, tenía mucha llegada al manejo político, al punto que fue consejero del zar Nicolás II y se lo considera relevante en las decisiones que tomó Rusia durante la Primera Guerra Mundial.

Lo cierto es que antes de ser asesinado en 1916, cuando tenía 47 años, Rasputín realizó una serie de predicciones que fueron recordadas a lo largo de los años. Una de ellas tiene que ver con el fin del mundo como consecuencia de los desastres naturales, que en el contexto actual puede interpretarse como el cambio climático causado por la intervención humana.

“El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte”, manifestó el ruso apodado como el “monje loco” con respecto al fin de la vida humana en el mundo.

En ese sentido, mencionó otras palabras en donde la relación con la emergencia climática estaría aún más marcada: “Todos los hombres respirarán la muerte y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra”. En el final del fragmento citado, también se menciona un destino fatídico para los bosques y para los hombres que marcharán “aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas”.

Más allá de esta profecía y el interés por las palabras de Rasputín, esta es solo una de las interpretaciones sobre el fin del mundo. Además de otras predicciones, como por ejemplo las del mencionado Nostradamus, también hay teorías que intentan predecir lo que ocurrirá desde el punto de vista científico. Algunas sostienen que la responsabilidad no será de la humanidad, sino de un movimiento propio del Universo.