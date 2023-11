El hospital Al Shifa excava una fosa común en el patio para enterrar 170 cuerpos

El director del hospital Al Shifa, el mayor complejo médico de la Franja de Gaza, ha anunciado que ha excavado una fosa común dentro de las instalaciones para enterrar a quienes vayan falleciendo, ante la aparente imposibilidad de abandonar la zona por la creciente presión militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Un dirigente del Ministerio de Sanidad gazatí controlado por Hamás, Yusef Abú al Rish, ha confirmado el inicio de estos trabajos, después de que hayan "fracasado" los esfuerzos para sacar los cuerpos del interior del complejo. Tras días sin darles entierro por las hostilidades en la zona ni capacidad para conservarles en cámaras frigoríficas por falta de electricidad, ya han sido enterrados 170 cuerpos en esta fosa, situada en el patio, según la agencia de noticias palestina WAFA.

El asedio del hospital de Al Shifa se inició hace más de cuatro días y ha derivado en el colapso definitivo de la atención médica, después de que el centro haya confirmado que ya ha suspendido sus actividades por falta de suministros. De hecho, según Naciones Unidas, en toda la zona norte de la Franja ya sólo opera un hospital.

Israel asegura que Hamás está usando hospitales para instalar centro de mandos e incluso para esconder algunos de los rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre, cuando el grupo islamista asesinó a sangre fría a 1.200 personas en las comunidades cercanas a la Franja de Gaza. Un portavoz del ejército israelí, Jonathan Conricus, ha dicho que Al Shifa acoge en el subsuelo uno de los centros operativos de Hamás más importantes. "Es un centro militar de Hamas. Hacen un uso cínico. Es el único motivo por el que estamos cerca", dijo.

Otro portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel ha anunciado este martes que el ejército ha hablado con el director del hospital Al Shifa para ofrecerle 37 incubadoras y cuatro ventiladores para niños al hospital.

Según periodistas palestinos que están dentro del hospital, la fosa común que se cava en el recinto es pequeña y no hay espacio para todos los muertos, mientras los insumos médicos básicos escasean aún más y se están realizando operaciones sin anestesia y oxígeno, informa Efe. "El hospital Al Shifa se convirtió en un verdadero cementerio para enfermos y heridos, y cualquiera que se mueva dentro o alrededor de los patios del hospital está expuesto a disparos", alegó el personal médico del centro, citado por prensa local, en una denuncia que se repite desde hace días.

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU estima que en Al Shifa quedarían al menos 600 pacientes, entre 200 y 500 trabajadores y 1.500 desplazados. Personal del centro ha denunciado un bloqueo por parte de militares y la muerte de pacientes en estos últimos días: serían ya más de 30, entre ellos siete bebés prematuros.

Un cirujano de Médicos Sin Fronteras (MSF) que se encuentra en el hospital indicó el lunes que frente a la puerta principal hay "cadáveres y heridos" y denunció que se producen ataques contra "ambulancias y pacientes que intentan huir" del centro médico, tal y como ha señalado la organización en un comunicado. "No tenemos electricidad. No hay agua en el hospital. No hay comida. La gente que depende de respiradores morirá en unas horas si estos siguen apagados", ha aseverado antes de relatar que un francotirador abrió fuego contra los pacientes que trataron de abandonar la zona.

