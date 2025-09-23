India anuncia la construcción de una "cúpula de hierro" similar a la de Israel y el mayor ejercicio con drones

El ejército de la India probará sistemas de drones y antidrones el próximo mes en un importante ejercicio para fortalecer sus defensas aéreas, según informó un alto oficial este martes. Los ejercicios militares, los mayores de este tipo llevados a cabo, se producirán seis meses después de que la tensión con Pakistán se disparara hasta niveles nunca vistos en los últimos años.

Desde aquel enfrentamiento, que llevó a Nueva Delhi a poner en marcha la llamada Operación Sindoor, ambos países vecinos han intensificado el desarrollo de drones en lo que los analistas describen como una carrera armamentista de drones.

Según informa el diario indio The Telegraph online, por un lado India ha anunciado planes para construir un sistema de defensa aérea autóctono, denominado "Sudarshan Chakra", para 2035, una iniciativa que los funcionarios han comparado con la "Cúpula de Hierro" de Israel.

Por otro lado, el ejército indio llevará a cabo el ejercicio 'Cold Start', sus mayores juegos de guerra con drones hasta la fecha, en la primera semana de octubre en presencia de funcionarios de la industria de defensa e investigadores, dijo el mariscal del aire Rakesh Sinha, subjefe del Estado Mayor de Defensa Integrado.

"Probaremos algunos de nuestros drones y sistemas anti-drones durante este ejercicio... para que podamos hacer que nuestro sistema de defensa aérea y anti-UAS sea completamente robusto", dijo en el marco de un evento de la industria en Nueva Delhi.

Un funcionario indio lo describió como el mayor ejercicio interno de este tipo desde el conflicto de Pakistán, y dijo que implicaría recrear parte de la guerra con drones que tuvo lugar en mayo.

Los drones y los sistemas anti-drones también serán los elementos básicos del sistema de defensa aérea Sudarshan Chakra, que también incluiría aeronaves y sistemas anti-hipersónicos, dijo el Mariscal del Aire Ashutosh Dixit, jefe del Estado Mayor de Defensa Integrado.

"Ellos (Pakistán) también están trabajando y mejorando. Así que tenemos que ir un paso más allá", añadió.