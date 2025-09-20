Giorgia Meloni llama a la unidad de la derecha "para cambiar Europa" pasando también "por Madrid y París"

Giorgia Meloni, primera ministra italiana, ha lanzado un mensaje desde París reclamando mayor peso para las fuerzas conservadoras en Europa. "Necesitamos muchos más gobiernos conservadores de nuestro lado", afirmó durante su intervención, en la que puso el foco especialmente en Francia pero también con un guiño a España. "Espero que un día esto pueda suceder también en Francia, para ofrecer una alternativa de gobierno fuerte y creíble a millones de franceses", añadió la líder de Hermanos de Italia, convencida de que se abre una oportunidad estratégica de transformación política.

Meloni defendió que la derecha ya ha probado su capacidad para gobernar con estabilidad. "En Italia hemos demostrado que la derecha es capaz de ganar elecciones, pero sobre todo de gobernar", subrayó, recordando que la mejora de la calificación de la deuda italiana por parte de Fitch avala su gestión. Para la primera ministra, los buenos resultados económicos sirven como ejemplo de que el modeloconservador es viable y exportable a otros países europeos.

El evento en París, organizado por Marion Maréchal bajo el título "En Europa, la derecha que gana", reunió a representantes de la familia política conservadora europea. Meloni aprovechó esta plataforma para reforzar la idea de cooperación transnacional y para insistir en su visión de futuro: "También estamos tratando de cambiar Europa, de Roma a Bruselas, pero pasando por Madrid y por París. Una Europa menos burocrática y más soberana". Para la dirigente italiana, identidad, familia y valores tradicionales deben situarse en el centro de la acción política comunitaria.

Las menciones de la primera ministra italiana a Madrid y a España no son en balde: en el Parlamento Europeo, su partido, Hermanos de Italia, forma parte del grupo Reformistas y Conservadores Europeos (ECR). Vox, sin embargo, abandonó ese grupo político el año pasado en favor de Patriotas por Europa, la formación impulsada por el húngaro Viktor Orbán. Este detalle revela las tensionesinternas dentro de la derecha europea, al tiempo que subraya el interés de Meloni por presentarse como un referente estable dentro del espacio conservador.

Las declaraciones de Meloni, hechas en francés, muestran su intención de presentar a su gobierno como modelo en Europa. Aunque no detalló planes para cada país, pidió más coordinación entre los partidos conservadores con la meta de crear una alternativa fuerte frente a gobiernos considerados inestables y ofrecer propuestas claras a los votantes.