Todo lo que necesitas saber sobre el funeral de Charlie Kirk: invitados, horarios, donde verlo

El funeral de Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre durante un acto en la Utah Valley University, se celebrará este domingo por la mañana en el State Farm Stadium de Arizona, hogar de su organización Turning Point USA y donde residía junto a su esposa Erika y sus dos hijos pequeños.

El evento, bautizado como Building a Legacy, Remembering Charlie Kirk, ha generado una expectación sin precedentes y se prevé que congregue a más de 60.000 personas.

La ceremonia comenzará a las 11:00 horas (20:00 hora española). A los asistentes se les ha pedido vestir con los colores de la bandera estadounidense: rojo, blanco y azul. Además del homenaje, el funeral servirá como un acto político de reafirmación conservadora, con discursos de figuras clave del movimiento.

Discursos de Trump y ausencia de Candace Owens

Entre los oradores confirmados figuran el presidente Donald Trump, quien ofrecerá un discurso principal, el vicepresidente JD Vance, y el hijo mayor del mandatario, Donald Trump Jr. También estarán presentes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, así como otros miembros del gabinete. Tucker Carlson, comentarista conservador y amigo cercano de Kirk, participará también en los homenajes.

Una de las ausencias más notorias será la de Candace Owens, quien trabajó junto a Kirk en Turning Point USA. Owens anunció que no asistiría porque considera que el evento está siendo organizado “por los federales” y prefirió visitar al rapero Kanye West ese mismo día. Su decisión ha generado división en redes sociales, pero no ha empañado la magnitud del acto.

El funeral será retransmitido en directo por las principales cadenas de noticias americanas y en plataformas como YouTube, lo que permitirá a miles de seguidores seguir la ceremonia desde cualquier parte del mundo. Desde París hasta Sídney, ya se han celebrado homenajes en memoria de Kirk, cuya muerte ha generado una oleada de reacciones internacionales.