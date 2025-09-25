Los ciberdelincuentes van a por los niños: miles de datos de menores filtrados en un ataque a una red de guarderías

Un ataque cibernético afectó a la cadena de guarderías Kido, presuntamente comprometiendo los datos personales de unos 8.000 niños, entre ellos nombres, fotografías y direcciones. Los piratas informáticos que se autodenominan 'Radiant' habrían publicado muestras de esta información en la red oscura y exigido un rescate, según informes de The Guardian.

Se informa que también se accedió a información sobre padres, cuidadores y notas de protección infantil (safeguarding), lo que eleva la gravedad del incidente. Además, algunos padres recibieron contactos directos por parte de los atacantes como parte de su estrategia de extorsión.

La cadena Kido cuenta con 18 instalaciones en Londres y presencia internacional en Estados Unidos, India y China. Aunque la empresa aún no ha emitido una respuesta oficial, empleados confirmaron internamente que se les notificó sobre la filtración. La policía metropolitana de Londres recibió una denuncia de malware y abrió una investigación. En paralelo, la Oficina del Comisionado de Información (ICO) confirmó que fue informada del incidente y está evaluando la documentación presentada por Kido.

Expertos en seguridad calificaron el ataque como “profundamente angustiante”, dado el grado de vulnerabilidad de las víctimas. “Atacar datos de niños es indefendible”, declaró un especialista en ciberseguridad entrevistado por medios británicos.

Las autoridades continúan trabajando para determinar el alcance total del robo de datos y posibles responsabilidades legales, mientras los padres afectados buscan claridad sobre la protección y uso de la información expuesta.