Investigan como asesinato la muerte de una excandidata a Miss Universo de Jamaica

Tyra Spaulding, una joven de 26 años que brilló en el certamen de Miss Universo Jamaica 2023, fue encontrada sin vida en su domicilio. Las circunstancias de su fallecimiento son inciertas. Su cuerpo fue descubierto colgado del marco de una puerta, envuelto en una cortina rosa, lo que ha provocado que las autoridades mantengan una investigación abierta sin descartar un posible asesinato.

La Unidad de Comunicaciones Corporativas de la Policía de Jamaica reveló que fueron los familiares quienes encontraron a Spaulding. Las autoridades están recopilando evidencias y testimonios para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La organización de Miss Universo Jamaica expresó su profundo dolor. Gabrielle Henry, la representante jamaicana, junto a los directores de la organización, Mark McDermoth y Karl Williams, destacaron la personalidad vibrante e inspiradora de Tyra, subrayando su impacto más allá de ser una simple concursante.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor. Jordanne Lauren Levy, actual Miss Jamaica 2023, compartió un emotivo mensaje enfatizando la importancia de la salud mental, mientras que otras concursantes como Tika Rutherford también manifestaron su tristeza por la pérdida.