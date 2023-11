Israel recibe a los primeros 24 rehenes tras siete semanas cautivos en Gaza

Durante todo el día la ciudad de Tel Aviv ha estado llena de gente en las calles, se respiraba un ambiente de esperanza contenida, esperando la llegada de la tarde y la liberación de los trece rehenes, sabiendo que no iba a sorprenderles ninguna sirena.

Por su parte, el sistema de prisiones israelí preparaba a los 39 presos y presas palestinas que han sido liberados este viernes, una vez que se comprobó el estado de los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre. Las fuerzas israelíes también reforzaron la seguridad de Jerusalén Este y de Cisjordania para vigilar las celebraciones populares convocadas en varias ciudades por la salida de los presos palestinos, entre ellos una quincena de menores de edad. Hamás pidió que fueran recibidos de manera masiva.

Horas antes en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, llamada así desde que las familias de los cautivos han armado tiendas de campaña y en ese lugar, frente a la biblioteca nacional y el museo de arte contemporáneo, presionan y hacen vigilas para que ninguno de los 239 secuestrados, que se sepa por ahora, quede olvidado. El ministro del gabinete de guerra, Benny Gantz, llegó esta mañana del viernes al lugar para estar con las familias. «Quiero asegurar a las familias de todos los rehenes: no nos detendremos, seguiremos con los esfuerzos y la acción militar en Gaza para recuperar a los rehenes y restablecer la disuasión», dijo el veterano militar que se ha unido al gobierno tras el estallido de la guerra.

Merav Leshem, madre de Romi, de 23 años, quien fue raptada en el festival de música de Re’eim por Hamás, dijo ayer en el edificio de Tel Aviv cercano a la Plaza de los Rehenes, donde se han organizado las familias de los secuestrados en sus escasísimas declaraciones a la prensa: «Aunque debería ser un buen día, y me debería sentir como si fuera un buen día, siento una gran incertidumbre. Durante estas siete semanas ha habido cambios bruscos de un momento para el otro, primero una buena noticia y entonces algo se retrasaba, y de pronto dos pasos para adelante y uno para atrás, es como bailar… solo espero que los suelten a todos pronto». Dijo que le anunciaron la noche antes que su hija Romi no sería liberada en esta primera tanda.

Una de las sorpresas de última hora fue la liberación de diez rehenes tailandeses y uno filipino, también en territorio israelí. En total se liberaron ayer a 24 personas secuestradas el 7-O. Entre los israelíes había cuatro menores, de 2, 5 y 9 años, y seis mujeres, la mayor de 85 años de edad. Por respeto al derecho a la privacidad, fueron las familias de los secuestrados por Hamás quienes revelaron ayer la identidad de sus allegados. Entre los liberados está Adina Moshe, de 72 años, y de Margalit Moses, de 78, además de la de otras cuatro ancianas, que pudieron reencontrarse ayer con sus familias. Doce de los trece liberados vivían en el kibutz de Nir Oz, uno de los más golpeados en el ataque de Hamás, que secuestró allí a casi 80 personas. De esta comunidad son Danielle Aloni y su hija Emilia de 5 años, que se encontraban en casa de su hermana, cuando los combatientes de Hamás irrumpieron en la vivienda. Su hermana, Sharon Aloni-Cunio también fue secuestrada junto a sus dos hijas mellizas y el padre de ambas, David Cunio, quienes continúan en manos de los islamistas. Asimismo, ayer recuperaron la libertad Ruth Mundar, de 78 años, su hija, Keren Mundar, de 54, y su nieta, Ohad Mundar, de 9 años. También han regresado a Israel Doron Katz-Asher, de 34 años y sus dos hijas Raz y Aviv, de 4 y 2 años respectivamente. Entre las ancianas también está Yaffa Adar, de 85 años, cuyo vídeo en el que aparecía siendo transportada por combatientes de Hamás en un carrito de golf se hizo viral.

Celebración de Netanyahyu

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebró ayer la liberación de los 13 primeros rehenes de Hamás y prometió el regreso de «todos los secuestrados».

También en un breve vídeo, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, dijo que van a respetar los términos del acuerdo siempre que Israel haga lo mismo. También dijo que «Hamás proseguirá sus esfuerzos para detener el ataque israelí contra Gaza, completar el intercambio de prisioneros, poner fin al bloqueo israelí en la Franja y el ataque a la Mezquita de Al-Aqsa, además de permitir que el pueblo palestino lleve a cabo ejercer su legítimo derecho nacional a un Estado independiente con Jerusalén como capital, a la autodeterminación y al retorno [de los refugiados palestinos]». Difiere de la demanda de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que pide que Jerusalén Oriental sea la capital de un futuro Estado palestino.

Durante el día trascendieron imágenes desde la Franja de Gaza mostraban a residentes cruzando el puente sobre el río Gaza hacia el norte, hacia la zona que el Ejército israelí pidió abandonar. Ayer por la mañana, el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avihai Adrai, advirtió que «la zona norte de la Franja de Gaza es una zona de guerra peligrosa y está prohibido trasladarse allí». Las FDI dijeron ayer que se están preparando para mantener la separación entre la parte norte de la Franja y la parte sur y para impedir el regreso de los miembros de Hamás a la zona norte.

El tratamiento a los secuestrados

Varios ministerios e instituciones han estado preparado la absorción de los rehenes y elaboraron recomendaciones al respecto. Por ahora hay una prohibición total a todos ellos de hablar con la prensa, especialmente porque todavía quedan muchos cautivos y se teme no solo herir sensibilidades, sino también potencialmente interferir en la inteligencia de las operaciones y acuerdos. El helicóptero que los llevó hacia Israel estaba especialmente acondicionado para recibir a niños, con objetos pensados para la ocasión y juguetes. El personal seleccionado para acompañarlos también era especializado. Unos días después de los acontecimientos del 7 de octubre, el Ministerio de Bienestar Social israelí pidió al Instituto Haruv, especializado en la formación de profesionales que trabajan con niños abandonados y maltratados, que formulara un plan inicial para formar a los profesionales que entrarían en contacto con los secuestrados infantiles después de su regreso. El documento del instituto para la recepción de los rehenes incluye lecciones aprendidas de la liberación de los cuatro rehenes el mes pasado. Por ejemplo, los militares, que fueron los primeros en acogerles, han recibido instrucciones de no dar ninguna noticia sobre la suerte de otros miembros de su familia, pero sí de reiterar que están en camino a un lugar seguro. Además, insiste que los niños deben ser liberados con una figura familiar y no deben ser separados.